Initiatieven moeten sportschool Pancration redden

Kinderen tijdens de training bij sportschool Pancration in Noord. Beeld Marc Driessen

De familie Dolman moet uiterlijk op 31 december het tot kickbokswalhalla verbouwde schoolgebouwtje hebben ontruimd aan de Zilverberg in Buikslotermeer.

Pogingen sluiting af te wenden

Justitie heeft in een nog onduidelijk strafrechtelijk onderzoek voor 19,3 miljoen euro beslag gelegd op de bezittingen van de Tsjechische investeerder Lavita SE die het pand in eigendom heeft.

Eigenaren Sharon en Olga Dolman, hun trainers en de sporters van alle leeftijden doen verwoede pogingen de sluiting af te wenden.

‘Ten einde raad’

Sharon Dolman schrijft burgemeester Femke Halsema in een brandbrief dat ze ‘ten einde raad’ is. De burgemeester is ‘de enige die al onze (ruim 600) leden kan redden’.

‘Mevrouw Halsema, misschien weet u niets van ons bestaan af, maar ik wil u graag uitnodigen een kijkje te komen nemen en dan ben ik ervan overtuigd dat u van mening bent dat dit niet mag verdwijnen uit deze al kwetsbare wijk,’ schrijft Dolman.

Raadsvragen

De PvdA en D66 in de gemeenteraad vragen het college van burgemeester en wethouders donderdag ‘zich in te spannen’ om Pancration te behouden, omdat de sportschool ‘van enorme meerwaarde is voor de buurt’.

Burgemeester Halsema heeft nog niet gereageerd.