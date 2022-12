Initiatiefnemers windmolens in Noord mikken op drie extra hoge windturbines bij Noorder IJplas

De Noorder IJplas. Beeld Jakob van Vliet

Bij Cornelis Douwes waren windturbines al onwaarschijnlijk geworden omdat één locatie niet te verenigen is met de industrie op het bedrijventerrein van met name scheepswerf Damen. Verder zouden windmolens hier tot gevolg hebben dat Amsterdam veel minder woningen kan bouwen in het nieuwe stadsdeel Haven-Stad.

De bouw van woningen heeft prioriteit. In antwoord op raadsvragen van JA21, CDA en VVD komt het stadsbestuur tot de conclusie dat de ontwikkeling van windmolens niet ten koste mag gaan van de eerder afgesproken woningaantallen, omdat daarvoor binnen de gemeentegrenzen geen alternatieven te vinden zijn.

Mogelijk hogere windturbines

Verder kiezen de vijf coöperaties van Amsterdammers die hun eigen windenergie willen opwekken bewust voor hogere windturbines dan de 150 meter waar het stadsbestuur van uitging bij de plannen om ongeveer zeventien windmolens te bouwen. In nieuw onderzoek van TNO worden weinig obstakels verwacht voor windmolens met een ‘tiphoogte’ van 200 meter, maar inspectiedienst ILT moet hier nog wel mee instemmen vanwege de aanvliegroutes naar Schiphol.

De coöperaties hebben een voorkeur voor drie van deze extra hoge windturbines in plaats van vijf windmolens van 150 meter hoog. Als het er vijf worden, hebben meer omwonenden daar hinder van, bleek uit onderzoek. Bijkomend voordeel van drie hogere windmolens is dat ze meer groene stroom opwekken.

Daarmee zouden de locaties het dichtst bij Tuindorp Oostzaan en die in het water van de Noorder IJplas vervallen. Consequentie is verder dat de coöperaties uitkomen op drie plekken langs de A10 en de A8 bij de Noorder IJplas. Het gaat om een voorlopige keuze, schrijven ze wel. In een brief hebben ze dit voorstel voorgelegd aan het stadsbestuur en de provincie.

‘Wie is hier nou de nimby?’

Bewoners van zestig woonarken aan de Noorder IJplas zijn mordicus tegen de plannen. Zij merken op dat de energiecoöperaties tien jaar terug begonnen met het voorstel om eigen windmolens te bouwen bij de NDSM-werf voor duurzame energie van de daar en op Cornelis Douwes gevestigde bedrijven.

Als die windmolens nu kilometers verderop terechtkomen en ver uit het zicht van de bedrijven, is dat voor de woonbootbewoners moeilijk te verteren. “Wie is hier nou de nimby?” zegt bewoner Martijn van Beenen met een verwijzing naar het verwijt dat omwonenden krijgen dat ze windturbines niet in hun achtertuin willen. “Wij zijn best voor windmolens, maar dan in het Westelijk Havengebied. Daar kijken wij ook tegenaan.”

Overigens is in het Westelijk Havengebied onlangs de bouw van vier nieuwe windmolens zeker geworden. Op de rioolwaterzuivering investeert waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met afvalenergiebedrijf HVC in de windmolens die vanaf 2024 zullen draaien. Het waterschap verwacht daarmee energieneutraal te worden omdat het net zoveel energie opwekt als het verbruikt.

De vier windturbines met een totaal vermogen van 9 megawatt tellen mee voor de 50 megawatt aan windenergie die Amsterdam de komende jaren wil bijbouwen. Daarvoor zijn ongeveer zeventien windturbines nodig, waarvan ongeveer de helft terecht kan in de haven.