Initiatiefnemers willen meer handtekeningen

Typefouten

In de eerste fase van het raadgevend referendum over de sleepwet, waarbij 10.000 handtekeningen moeten worden verzameld, en bij de inzameling van handtekeningen voor het Oekraïne-referendum werd ongeveer 10 procent van de verklaringen afgekeurd, aldus De Vos.



"Sommige mensen maken een typefout in hun naam of voeren een verkeerd adres in. Dus we gaan eerst nog campagne voeren om er flink overheen te halen om voldoende marge te hebben.''



