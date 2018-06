Initiatief voor Johan Cruijffstraat in Oost

Bas van Vliet, die namens de partij Méérbelangen in de Stadsdeelcommissie Oost zit, heeft de vernoeming voorgesteld. Het idee ontstond vanwege de grote ophef in Zuid.



Daar kwamen bewoners in opstand tegen het besluit om het Stadionplein naar de Amsterdamse voetballegende te vernoemen. Op het hoogtepunt van die rel werd Van Vliet in Oost op straat aangesproken door buurtbewoners, die hem vroegen of de Middenweg niet naar Johan Cruijff vernoemd zou kunnen worden.



Cruijff groeide op in de Akkerstraat in Betondorp en speelde in zijn Ajaxjaren in stadion De Meer in de Watergraafsmeer. "Als je kijkt naar de delen van de stad waar Cruijff wat mee had, denk je uiteraard aan de Watergraafsmeer," zegt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter (PvdA), die niet onwelwillend staat tegenover het plan van Méérbelangen.



Opstand voorkomen

Overigens is er in het stadsdeel al een plekje vernoemd naar Johan Cruijff; in 2005 kreeg een klein bruggetje in Park de Meer op de plek van het oude stadion De Meer de naam van de legende.