Ingrijpende aanpassingen aan Amsterdams wegennet en spoor

Een 'Amsterdamse superring' is de meest in het oog springende maatregel

Onderzoek naar de vorming van een 'Amsterdamse superring' is de meest in het oog springende maatregel. Er wordt al langer over gesproken om de A9 en de A5 beter in te zetten voor verkeer dat niet in de stad zelf moet zijn, maar juist om Amsterdam heen wil.



Begin 2019 worden de eerste concrete plannen verwacht. In het onderzoek wordt gekeken naar verbreding van de A9, zodat doorgaand verkeer beter kan worden gescheiden van verkeer dat de stad ingaat. De plannen doen denken aan Parijs, waar de oorspronkelijk ringweg, de Boulevard Périphérique, de functie van een binnenring heeft gekregen doordat doorgaand verkeer veel ruimer om de stad wordt geleid.



Internationale entree

De toegezegde investeringen vanuit het rijk bedragen 200 miljoen euro. De Metropoolregio Amsterdam heeft 160 miljoen euro beschikbaar gesteld.



Op korte termijn worden maatregelen genomen met het oog op duurzaamheid, zegt de gemeente. "We gaan op de Zuidas starten met een werkgeversaanpak: afspraken met werkgevers over het mobiliteitsgedrag van hun werknemers. Het doel is alternatieven bieden voor de (lease)auto, via een app."



Ook wil Amsterdam samen met de regio en het rijk oplossingen vinden voor het gebied tussen Schiphol en de Zuidas/Amsterdam. "Dit moet de internationale entree van Nederland worden."