Ingewijden: ‘Ruzie over partij cocaïne oorzaak schietpartij Vinkeveen’

De wilde schietpartij vond zondagochtend even voor half vijf plaats op de parkeerplaats van het Leonardo Hotel in Vinkeveen. In dat hotel zit ook een vestiging van The Harbour Club. Daar was tot vier uur ’s ochtends het R&B-feest Avec Toi geweest.

‘Rico de Chileen’

Een van de gasten van dat feest was Valengino M. Die wordt door het Openbaar Ministerie al jaren gerekend tot de criminele organisatie van de Chileense Amsterdammer Richard ‘Rico de Chileen’ R. (48), die in mei elf jaar cel kreeg voor het leiden van criminele organisaties met liquidaties en witwassen als doel. Voor welke specifieke onderwereldmoorden ‘Rico’ verantwoordelijk zou zijn geweest, hebben de opsporingsdiensten nog niet hard kunnen maken.

Justitie gaat ervan uit dat de organisatie van Richard R. nauw samenwerkte met de organisatie van onderwereldkopstuk Ridouan Taghi, en dat ze moorden onderling min of meer verdeelden.

Valengino M. moet samen met andere verdachten nog voor de rechter komen voor zijn vermoede rol in R.’s criminele organisatie. Hij komt uit Lelystad, maar trekt veel op met criminelen uit Amsterdam-Zuid. In de grote strafzaak Orinus tegen Richard R. en diens criminele organisatie wordt hij er onder meer van beschuldigd dat hij voor de organisatie auto’s regelde, grote geldbedragen en mogelijk ook drugs. Dat zou hij hebben gedaan samen met zijn vriend Issam B. uit De Pijp. Hun ‘missies’ zouden soms naar Spanje hebben geleid.

‘Geript’

In het criminele milieu wordt gesteld dat hij ervan beschuldigd wordt een partij cocaïne te hebben ‘geript’ (gestolen). Onlangs was hij door de recherche gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond.

Een groepje waarvan beoogd schutter ‘Jona’ van Buren deel uitmaakte, zou zaterdagnacht in een uit Nieuwegein gestolen auto met valse kentekenplaten naar het Leonardo Hotel zijn gereden na de tip dat M. op het feest was. Op de parkeerplaats van het hotel ontstond vervolgens een wilde schietpartij. Op filmpjes die al snel rondgingen over WhatsApp is te zien hoe Valengino M. vanuit een zwarte Mercedes wordt beschoten. Hij schiet zelf ook. Op een filmpje is ook te zien hoe hij even later, gewond aan zijn been, op de motorkap van een auto ligt.

Tijdens de schietpartij raakte ‘Jona’ van Buren zwaargewond. Hij werd naar het AMC gereden, maar overleed daar maandag aan zijn verwondingen. Hij was volgens ingewijden al wel bekend bij de politie, maar niet voor zware misdrijven. Hij kwam geregeld in Amsterdam Zuidoost, maar had formeel geen vaste verblijfplaats.

De recherche onderzoekt verschillende scenario’s. De advocaat van Valengino M. wil niet reageren omdat zijn cliënt nog in beperkingen zit. Vier andere verdachten van 21 tot 43 jaar zitten ook in voorarrest in afwachting van het onderzoek naar hun rollen.