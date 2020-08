Ingewijden: Rotterdammer (19) doodgestoken door lid Amsterdamse drillrapgroep

Beeld ANP

De dader komt volgens ingewijden uit de hoek van 73 De Pijp, al wil de Haagse politie dat nog niet bevestigen omdat pas in de loop van dinsdag meer mededelingen over de zaak zullen worden gedaan. De Haagse politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de twee jonge mannen die kort na de steekpartij zijn aangehouden.

Op filmpjes op sociale media is een jonge man met een shirt van 73 De Pijp te zien met een vuurwapen, en lijken schoten te klinken. Iets verderop zou zijn gestoken door een vriend van hem.

De confrontatie van de twee groepen maandag was zeker niet de eerste. Ook zondag waren de groepen in Scheveningen al hard gebotst.

De Rotterdamse groep heeft Blacka 24 als kern: een drillrapgroep die ook online al tijden een fittie uitvecht met 73 De Pijp. De sleutelfiguren uit beide groepen zijn tussen de 17 en begin twintig.

Op beelden op sociale media is te zien hoe zondag een jongen klappen kreeg in Scheveningen, en hoe de Rotterdamse groep vluchtte voor de Amsterdammers. Voor maandagavond was een nieuw gevecht afgesproken. Bij de opgang van de pier werd de 19-jarige Rotterdammer ‘Chuhu’ rond 18.30 uur in zijn bovenlichaam gestoken. Langdurige reanimatie hielp niet: hij stierf in het ziekenhuis.

Confrontaties

Het geweld tussen drillrapgroepen is al lang een grote zorg. Ook in Amsterdam waren al meerdere gewelddadige confrontaties tussen de groepen die elkaar in clipjes op Youtube met messen en vuurwapens uitdagen.

Een dieptepunt was de dood van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam op 3 september 2019 in Amsterdam-Zuidoost. De frontman van drillcrew FOG uit Venserpolder, bekend als ‘RS’ of ‘TrappyDemon’, werd in een messengevecht bij Bijlmerflat Florijn doodgestoken door een jongen uit de rivaliserende groep KSB uit de K-buurt.

In de strafzaak over die dodelijke steekpartij is woensdag weer een inleidende zitting.