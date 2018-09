Ingestorte parkeergarage Wormerveer nog dicht

Eerst moet een tijdelijk herstelplan worden gemaakt en uitgevoerd om de veiligheid van de constructie te garanderen. Dat meldde de gemeente Zaanstad nadat een inspectie was uitgevoerd.



De auto's die nog in de parkeergarage staan, kunnen dus nog niet worden weggehaald. Er wordt gekeken naar een oplossing, maar de veiligheid staat voorop, aldus de gemeente.



Kenteken

Mensen die hun auto in de garage hebben staan en nog geen contact met de gemeente hebben gehad, wordt gevraagd het klantcontactcentrum van de gemeente te bellen. Zij kunnen daar hun kenteken en contactgegevens doorgeven. Er wordt dan contact met hen opgenomen zodra er meer bekend is.



Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage stortte dinsdag in en belandde op de eerste. Daardoor ontstond flinke schade, maar niemand raakte gewond.



Onderzoek

De gemeente Zaanstad, waar de plaats toe behoort, heeft een grondig onderzoek aangekondigd naar de instorting. Een eerste bevinding is dat een stalen ligger onder de betonvloer het heeft begeven.



Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid overweegt een onderzoek in te stellen naar de instorting.



Onderzoekers zijn woensdag in Wormerveer voor een verkennend onderzoek. Op basis daarvan volgt een besluit of de raad daadwerkelijk een onderzoek start.