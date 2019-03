ING onder druk, Ajax doet het goed op de beurs

ING stond in Amsterdam verder onder druk na berichten over witwaspraktijken. Ajax deed het goed na de Europese zege op Real Madrid.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 538,95 punten. De MidKap zakte eveneens 0,4 procent tot 773,36 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen klom 0,2 procent.



ING

ING was de grootste verliezer in de AEX-index met een min van 2,2 procent. Via een Russische vestiging zou de bank honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die dat geld wilden witwassen. Koploper was verlichtingsbedrijf Signify dat er 1,2 procent bij kreeg.



TomTom deed het bij de middelgrote bedrijven goed met een plus van 2,3 procent. Het navigatiebedrijf heeft zijn samenwerking met Volkswagen verlengd en uitgebreid en gaat ook de navigatie voor nieuwe elektrische Jeeps leveren.