ING: Economische groei in Amsterdam zakt terug

Volgens ING doet het bedrijfsleven over de hele linie volgend jaar een stap terug.



In Amsterdam is de ict-industrie de trekker van de economie. In de stad is de afgelopen jaren een cluster van innovatieve en snelgroeiende techbedrijven ontstaan, denk aan Booking.com. TomTom, Adyen, Cisco, Google en Netflix.



Tussen 20014 en 2018 zorgde deze industrie voor 15.000 extra banen. Ook consultants, advocaten, detacheerders en andere dienstverleners draaien goed. Volgend jaar zal het iets minder snel gaan, maar blijft de groei van dienstverleners bovengemiddeld.



Brexit

Amterdam profiteert van de aanstaande Brexit, waardoor internationale bedrijven hier naartoe komen. Daar tegenover staat de beperkte groei van Schiphol en maatregelen tegen de overlast van toerisme, bijvoorbeeld een hogere toeristenbelasting.



Ook de prijs van een overnachting in Amsterdam loopt op. Toerisme draagt ook in 2019 bij aan de economische groei, maar minder dan de piek van de afgelopen jaren, verwacht ING.



Huizenprijzen

Een correctie van de hoge huizenprijzen vormen een risico voor de economische groei in en om Amsterdam. Ook het vertrek van gezinnen, door diezelfde huizenprijzen, dempen de groei, doordat de toename van de bevolking hierdoor minder snel gaat.



De werkloosheid daalt naar 4,3 procent, waarmee de ondergrens in zicht is. Lagere en middelbaar opgeleide Amsterdammers komen moeilijker aan een baan. Bedrijven die behoefte hebben aan hoogopgeleid, gespecialiseerd personeel, bijvoorbeeld in de ict, halen mensen uit de regio. Slecht 45 procent van de werkenden in Amsterdam komt ook uit de gemeente.