Inflatie drijft erfpacht volgend jaar op, maar een plafond komt er niet

Elk jaar wordt de erfpachtcanon, het bedrag dat erfpachters betalen voor het gebruik van de grond onder hun huis, geïndexeerd om de inflatie bij te houden. Met de hoge energieprijzen en andere stijgende kosten in gedachten vroegen CDA, VVD, Denk en Volt woensdag aan wethouder Reinier van Dantzig (D66, Woningbouw, Grond en Ruimtelijke Ordening) of hij een maximum op de indexering wilde stellen, bijvoorbeeld van 4 procent.

“De inflatie nu is een verstoring, ongekend en die inflatie blijft waarschijnlijk ook niet,” stelde CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma. “Waarom kunt u dan niet eenmalig een plafond instellen?” vroeg Volt-fractievoorzitter Juliet Broersen.

Daar wilde wethouder Van Dantzig net als in eerdere raadsvergaderingen niet aan. “We doen van alles voor heel veel groepen om te helpen in deze crisis. Maar we hebben ook een structureel gat op de begroting en kiezen bewust hier dan niet extra te repareren. Daarnaast is er een betalingsregeling als je echt acuut in de problemen komt. Dan laten we je niet zakken.”

Opmerking schoot in verkeerde keelgat

Ook verwees hij naar de antwoorden die hij eerder al gaf. “De gemeente verwacht dat er nagenoeg geen erfpachter-bewoners in financiële problemen komen door enkel de canonstijging,” zei hij bij een eerdere raadsvergadering.

Die opmerking was in het verkeerde keelgat geschoten van verschillende zelfbouwers in Oost. Zij stuurden vorige week een brandbrief naar de gemeente. Als zelfbouwers zijn zij in 2017 begonnen met de bouw van hun huis, waarmee zij een van de eersten waren in het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel.

Zij zien hoe hun erfpacht door de verwachte indexatie van 8,6 procent stijgt met tussen de 1000 en 1500 euro per woning, wat in een enkel geval een totaalbedrag oplevert van meer dan 20.000 euro volgend jaar. ‘Dat is voor niemand meer op te brengen’, schrijven zij.