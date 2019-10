Inez Weski stopt als advocaat Ridouan Taghi

Advocate Inez Weski bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar de pro formazitting in de strafzaak Marengo plaatsvindt. Beeld ANP

Weski noemt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces

Dat zegt de raadsvrouw maandag in een interview met EenVandaag.

Ze vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden. “De beslissing is nu dat deze verdediging, de verdediging neerlegt. We laten het over aan de rechtbank,” zegt Weski.

Taghi staat achter haar stap. “Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces,” aldus Weski. “We willen de stukken zien we willen niet een half dossier. En dan krijg je een klein plakje te zien en en daar moet je het mee doen. Het is nu aan de rechtbank: laat het zien.”

Wiersum

Weski heeft de beslissing genomen voordat op 18 september in Amsterdam advocaat Derk Wiersum werd vermoord, stelt ze. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket verwijst naar de rechtbank Amsterdam. Een woordvoerder van de rechtbank zegt op de hoogte te zijn van het besluit van Weski, maar inhoudelijk kan hij er verder niets over zeggen.

De strafzaak moet nu niet alleen zonder hoofdverdachte worden voortgezet, maar ook zonder advocaat.

De voortvluchtige Ridouan Taghi prijkt al maanden op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor zijn opsporing is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.