Inez Weski geschorst als advocaat, naam van eigen site gehaald

Beeld ANP

Deken Peter Hanenberg van de Orde van Advocaten in Rotterdam, waar Weski kantoor houdt, zegt dat het hem zwaar is gevallen om de Raad van Discipline te verzoeken Weski voorlopig te schorsen. “Daarbij wil ik direct opmerken dat dit een ordemaatregel betreft en nadrukkelijk geen strafmaatregel.” Ook op de website van haar kantoor is de profielpagina van Weski verwijderd.

Het is een standaardprocedure dat een advocaat die verdachte is, wordt geschorst gedurende het onderzoek. Zolang een strafrechtelijk onderzoek tegen een advocaat nog loopt, mag die geen praktijk voeren. Zouden de verdenkingen ongegrond blijken en zou de zaak worden geseponeerd, dan kan Weski weer als raadsvrouw terugkeren.

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam bepaalde donderdag dat Weski nog zeker 30 dagen in de cel moet blijven. Ze ‘zit in beperkingen’, wat inhoudt dat ze behalve met haar advocaten geen enkel contact mag hebben met de buitenwereld. Daardoor kunnen haar advocaten ook niet op de schorsing reageren.

Weski (68) heeft de verdediging van Ridouan Taghi in het grote liquidatieproces Marengo kort na haar aanhouding al neergelegd. Hoe het verder moet met het zeer ver gevorderde proces Marengo, waarin Weski ook de broers Mao en Mario R. bijstaat, tegen wie in juni 2022 net zoals tegen Taghi levenslang is geëist, moet de rechtbank nog beslissen. Ook kroongetuige Nabil B. zit nog zonder advocaten, sinds raadslieden Onno de Jong en Peter Schouten de verdediging vorige maand neerlegden.

