Inez Weski blijft twee weken langer in cel en legt verdediging Ridouan Taghi neer

De 68-jarige Weski werd vrijdag aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Bovendien heeft ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) haar geheimhoudingsplicht geschonden. Ze wordt nadrukkelijk níet verdacht van betrokkenheid bij grof onderwereldgeweld, zoals de liquidaties waarvan haar cliënten Taghi en de broers Mao en Mario R. worden verdacht in de grote liquidatiezaak Marengo.

Haar advocaten Fébe Schoolderman en Rob Baumgardt hebben maandag bekendgemaakt dat Weski de verdediging van Taghi heeft neergelegd. De advocaten van Weski willen verder geen commentaar geven. Weski ‘zit in beperkingen’ en mag behalve met haar raadslieden geen enkel contact hebben met de buitenwereld.

Fel criticaster

De aanhouding van Weski zorgde voor de nodige beroering. Ze geldt als een van de markantste strafpleiters van Nederland en staat bekend als een fel criticaster van het Openbaar Ministerie.

Weski stond Ridouan Taghi al zeker zeven jaar bij. Na diens aanhouding in december 2019 in Dubai beklaagde ze zich veelvuldig over de wijze waarop de Nederlandse overheid zou zijn omgesprongen met de rechten van haar cliënt. Zo zou hij in Dubai zijn gemarteld en deerde dat de Nederlandse overheid niet.

Uitlokking van ontvoering

Onlangs deed ze nog aangifte van uitlokking van zijn ontvoering dan wel moord in Dubai in opdracht van het OM en tal van overheidsdiensten. Aanleiding voor die aangifte waren de ontboezemingen die ‘supercommando’ Sil A. deed voor de militaire rechtbank in Arnhem. Hij verklaarde in 2019 benaderd te zijn om mee te denken over een ‘targeting operatie’ om Ridouan Taghi uit te schakelen in Dubai.

“Cliënt Taghi moest als optie van het Openbaar Ministerie dood in het zand van Dubai eindigen,” zei Weski daarover. “Moet hij nu dan levend worden begraven in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting in Vught, red.)?”

Wie het verdedigingsteam van Ridouan Taghi nu zal gaan leiden, is niet bekend.

