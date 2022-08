Ineens zijn ze overal: fruitvliegjes. Waar komen ze vandaan en hoe kom je ervan af?

Het zijn hele kleine beestjes, 2 tot 4 millimeter slechts, ze doen niks, ze steken niet, ze brengen geen ziektes over. Maar het ziet er gewoon goor uit, zo’n zwerm vliegjes in je keuken. Beeld Eva van Brummelen

Het gft-bakje in de keuken, een perzik in de fruitschaal die net iets te rijp is (vers fruit raken ze niet aan), de kliko in de tuin, de vergeten fles rode wijn op het aanrecht, het lege kratje bier in de berging.

’s Ochtends is er nog niks aan de hand, maar later die dag kom je thuis en opeens zitten ze er. Of beter, ze vliegen. Meestal maar een paar, maar dan staat het al vast. Snel op zoek naar de bron, want je hoeft je kont maar te keren of het hele keukenblok is vergeven van de fruitvliegjes.

Vieze pietjes.

Het zijn hele kleine beestjes, 2 tot 4 millimeter slechts, ze doen niks, ze steken niet, ze brengen geen ziektes over. Het is vooral het idee. Zo’n zwerm vliegjes in huis is toch een kleine klap in het gezicht. Het ziet er niet alleen goor uit, maar het wrijft ook in dat je als bewoner toch net even in hygiëne tekort bent geschoten.

Bioloog en schrijver Geert-Jan Roebers: “Ik vind ze niet superirritant. Behalve als je een fruitwinkel hebt, dan zul je er een grote hekel aan hebben.” Stadsbioloog Remco Daalder: “We kunnen prima met fruitvliegjes leven, hoor.”

Bierflesjes uitspoelen

Biologen zullen niet snel een kwaad woord spreken over fruitvliegjes, maar daarover later meer.

Fruitvliegjes worden aangetrokken door geur. Met name zijn ze dol op de geur van alcohol en azijn. Ze voeden zich met rottende en gistende materialen. En dan gaat het snel.

Van ei tot vliegje duurt ongeveer een week. En ze komen nooit alleen. Één bevrucht fruitvliegje legt tussen 400 en 900 eitjes. Allemaal in een vergeten appel.

“Dus je hebt maar één fruitvliegje nodig om heel veel nakomelingen te krijgen,” wrijft Bastiaan Meerburg, tot voor kort directeur bij Stichting Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD), het nog maar eens in. “In mijn studententijd hadden we dat met bierkratten die achterbleven. Een simpele oplossing is die flesjes even uit te spoelen, zodat de gist eruit is.”

Maar goed, welke studenten doen dat? Meerburg: “Wij deden dat wel altijd.” Meerburg studeerde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, misschien scheelt dat.

Geliefd onder biologen

Toch even het kip en het eiverhaal. Waar komt dan dat allereerste fruitvliegje in de fruitschaal vandaan? Meerburg: “Dan kan bij de buren zijn, of bierbrouwerijen, fruitwinkels. Op het moment dat de eerste fruitvlieg iets lekkers ruikt, denkt hij: hé, daar moet ik wezen.”

Goed om te weten is dat fruitvliegjes niet alleen kunnen vliegen, maar ook meeliften, bijvoorbeeld met de mens. Ze gaan in kleding zitten, of in de haren. Zo komen ze nog eens ergens.

Hoe gehaat fruitvliegen onder normale burgers ook zijn, onder biologen zijn ze zeer geliefd. Roebers: “Jazeker. De drosophila melanogaster. Dat schudt elke bioloog uit zijn mouw.”

Fruitvliegjes zijn namelijk bij uitstek geschikt voor fokprogramma’s om te bestuderen hoe eigenschappen erfelijk zijn. Het fruitvliegje heeft simpel genetisch materiaal, en omdat ze zich zo waanzinnig snel reproduceren, is het relatief eenvoudig vast te stellen hoe oogkleur of andere uiterlijke kenmerken overerfelijk zijn.

Allemaal wondertjes

Daalder: “Elke bioloog heeft ooit met fruitvliegjes gewerkt. En ze dus mee naar huis genomen en verspreid onder zijn vrienden. Zelfs de vleugelloze exemplaren vind je vaak terug in kroegen waar veel biologiestudenten komen. Misschien zijn biologen wel het belangrijkste voertuig voor die beesten.”

Ze zien er ook schitterend uit. Niet meteen rond een fruitschaal, wel onder een oculair microscoop. Zo hebben ze een mooie, lichtbruine kleur en opvallend grote, rode ogen.

Roebers: “Een hoop mensen realiseren zich niet, maar een klein vliegje is toch nog altijd volwassen. Moet je nagaan wat daaraan vooraf is gegaan. Iedereen is altijd zo lyrisch over een rups die in een vlinder verandert. Maar een made die in een fruitvliegje verandert, is een even groot wonder.”

Dat is misschien een schrale troost als het hele keukenblok weer is vergeven met dat smerige spul.

Roebers: “Het zijn allemaal wondertjes. Nee hoor, ik wil ze zelf ook kwijt uit de keuken.”

Wat te doen?

Laat fruit niet rijpen, hoe lekker dat soms ook is.

Voer afval tijdig af, en maak ook de gft-bakje zelf schoon. Vergeet ook het gootsteenzeefje niet.

Laat de vieze vaat niet te lang op het aanrecht staan.

Al wat meer bewerkelijk: spoel elk bierflesje met water uit, voordat het in een kratje in de berging gaat. En drink vooral geen vruchtenbier zoals kriek. Dat vinden fruitvliegjes heerlijk.

Tips uit grootmoeders tijd: leg basilicum, dille of salie neer. Fruitvliegjes houden niet van sterke en kruidige geuren. Klassieke tip is ook om wat kruidnagel of knoflook in de fruitschaal te leggen. Beter is meteen die beschimmelde mandarijn opruimen.

Voor het meer meedogenloze werk: zet een schaaltje met een laagje azijn (witte wijnazijn kan ook) in een hoekje. Doe er een druppel afwasmiddel in. Span huishoudfolie over het bakje en prik er enkele gaatjes in. Het is de vliegenval van de fruitvliegjes. Ze vliegen meteen op de geur van de azijn af, kruipen door het gaatje naar binnen, komen er dan niet meer uit en verdrinken massaal.

Wat te doen als je per ongeluk een fruitvliegje inslikt? Helemaal niets. Fruitvliegjes zijn niet schadelijk voor de gezondheid van de mens, al zit er ook weinig smaak aan.