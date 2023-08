Ineens heeft de sierlijke Brug 159 een nieuwe naam, inclusief lelijke naamborden

Brug 159 heet sinds vorig jaar de Leonard Springerbrug, vernoemd naar de ontwerper van het park. Beeld Koosje Koolbergen

In het Oosterpark, vlak bij ingang Linnaeusstraat, ligt een werkelijk schitterend bruggetje over een siervijver. Uit 1929, helemaal van hout, ontworpen door Amsterdamse Schoolarchitect Piet Kramer. Op elke hoek van de brug staat een peiler met de vier windstreken. Onder de balustrade loopt een rij oosters aandoende hoofden in fel rood.

Het is een juweel.

De naam was altijd Brug 159, maar dat wist niemand.

Het zijn geen gelukkige tijden voor Brug 159. Eerst was daar begin juli storm Poly. Een grote boom viel bovenop de monumentale brug, maar de blijkbaar oersterke balustrade deed de stam splijten. Twee dagen lang moesten wandelaars en fietsers zich onder de stam en door de takken van de boom heen wurmen, als door een circusgordijn. Hartstikke leuk om te doen, of om naar te kijken.

Toen de brandweer de stam had verwijderd, bleek de brug onbeschadigd. ‘Een heldenverhaal,’ schrijft lezer Jeroen Vermeer, maar dat is niet de reden van zijn brief. ‘Eind juli is de brug alsnog ontsierd.’

Lomp en groot

Wat is het verhaal? Vorig jaar heeft Brug 159 een nieuwe naam gekregen, de Leonard Springerbrug, vernoemd naar landschapsarchitect Leonard Springer (1855-1940), de ontwerper van het park. Dat had van Vermeer toch al niet gehoeven.

‘Het is me een raadsel waarom voor de naam is gekozen voor een lang vergeten Haarlemse man van wiens parkontwerp weinig over is. Zo uit de losse pols: de Oost Zuid Noord West-brug, dan staat de naam er al 94 jaar op.’

Maar die naam is nog het ergste niet. Blijkbaar zijn onlangs twee nieuwe naamborden op de brug geplaatst.

Twee moderne straatnaamborden, zoals die ook tegen muren van een hoekhuis worden geschroefd. Lomp, groot, met stalen banden op kniehoogte vastgemaakt aan deze monumentale, subtiel ontworpen houten brug van honderd jaar oud.

Wie verzint dit? En wie heeft dat vervolgens opgehangen? Waarom niet een klein, houten naambordje met sierlijke letters – in elk geval iets wat past bij het ontwerp van de brug?

Of de suggestie van Vermeer: ‘Als je het mij vraagt: schilder de naam op de reling, in het lettertype van de windrichtingen die al op de brug staan.’

Stadsbeheer: geboren Amsterdammer Een woordvoerder van Stadsbeheer verdedigt de keuze voor de naam Leonard Springer. “Het oorspronkelijke ontwerp van het Oosterpark is van Springer, uit 1893. Dat het park daarna de nodige veranderingen heeft ondergaan doet daar niets aan af. Hij was daarnaast een geboren Amsterdammer (in 1855 in de Kerkstraat), dus hem een vergeten Haarlemmer noemen doet hem misschien wat tekort.” Het blijft onduidelijk welke gemeentelijke afdeling het grote naambord op de brug heeft geplaatst. “Maar de naam graveren in een brug gebeurt sowieso nooit,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Oost.