Indische Buurt krijgt pratende prullenbakken

Doel van de ludieke bakken is om bewoners en bezoekers te stimuleren afval niet op straat, maar in de bak te gooien, en zo zwerfafval op straat en in de binnentuinen te voorkomen.



Er komen in totaal drie pratende prullenbakken in de Indische Buurt: in de Batjanstraat, op het Makassarplein en het Sumatraplantsoen. Als de bakken effectief blijken, zullen ze op meer locaties worden toegepast.



De afvalbakken worden om 15.00 uur op de Batjanstraat onthuld door Elke Heidrich, directeur Wonen van Eigen Haard en Riny de Jonge, manager Beheer Openbare Ruimte Schoon van de gemeente.



Experimentele afvalcontainers

De pratende bakken kunnen toegevoegd worden aan een snelgroeiende lijst met experimentele afvalcontainers van de gemeente. Zo zijn in het centrum enkele honderden zelfpersende prullenbakken gezet.



Nog vernuftiger zijn de bakken die vorig jaar op de Wallen zijn geplaatst. Deze persen niet alleen het vuil automatisch plat, waardoor er in totaal vijf keer zoveel vuilnis in past dan gebruikelijk, maar als de bak volzit wordt er door de bak een mailtje gestuurd naar de afdeling reiniging van stadsdeel Centrum, met de mededeling dat hij klaar is om geleegd te worden.



In weer een andere poging bewoners te bewegen hun vuil netjes in de container te gooien, is door de gemeente op een gebouw op het Marnixplein een muurschildering van toekijkende buurtbewoners geplaatst. De theorie achter deze geschilderde toeschouwers is dat het mensen zou afschrikken hun vuilnis naast de container te plaatsen.



