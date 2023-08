Indiëherdenking op de Dam in het teken van discussie rond omstreden Knil-kapitein Westerling

Palmyra Westerling, dochter van Knil-commandant Raymond Westerling, spreekt tijdens de herdenking. Links voorzitter Peggy Stein van Indisch Platform 2.0. Beeld Dingena Mol

Voor het Paleis op de Dam hangen dinsdagochtend tijdens de Indiëherdenking, waar het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht, vier kransen. Ernaast staat een lege standaard: daarop zou burgemeester Femke Halsema een krans leggen. “Die blijft bewust leeg,” zegt Peggy Stein, voorzitter van stichting Indisch Platform 2.0. “Het symboliseert hoe deze herdenking door de gemeente is gecanceld.”

Vorige week maakte de burgemeester bekend af te zien van haar deelname vanwege de speech van Palmyra Westerling, dochter van de zeer omstreden Knil-kapitein Raymond Westerling. Zij pleit voor eerherstel en erkenning voor haar vader, die leiding gaf aan standrechtelijke executies van Indonesiërs. Hoewel hij zijn daden zelf heeft erkend, is hij er nooit voor vervolgd.

Halsema vond de aandacht voor eerherstel en erkenning voor Westerling bij de herdenking ‘zeer ongepast en pijnlijk op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken, niet alleen die aan Nederlandse zijde’, en zegde af.

Excuses

Het debat binnen de Indisch-Nederlandse gemeenschap over het herdenken van het koloniale verleden verhardt. De stem van Indonesische slachtoffers krijgt binnen nieuwe generaties en bij nationale herdenkingen meer ruimte. Premier Mark Rutte maakte vorig jaar excuses voor ‘extreem en stelselmatig geweld van Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatieoorlog’ en de Indonesische ambassadeur was aanwezig bij de nationale Indiëherdenking in Den Haag. Dat alles maakt dat sommige Indische Nederlanders het gevoel hebben dat hun lijden wordt gebagatelliseerd.

Stichting Indisch Platform 2.0 zet zich in voor meer begrip en erkenning voor het leed dat Indische Nederlanders is aangedaan. Ook eist de organisatie compensatie van gederfde salarissen en pensioenen van Nederlandse militairen en ambtenaren tijdens de Japanse bezetting.

“Het optreden van Westerling wordt door Indisch Platform 2.0 kennelijk beschouwd als rechtmatig en noodzakelijk,” zei Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis, eerder in deze krant. Dat mag, zegt hij, “maar ze stellen ook dat ten onrechte de nadruk wordt gelegd, ook bijvoorbeeld in de excuses van Nederland, op de extreem gewelddadige onderdrukking van de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië en het slachtofferschap van Indonesiërs. De excuses van Nederlandse regeringen worden door hen beschouwd als volkomen onterecht.”

Inclusief

Op de herdenking zijn deze dinsdag zo’n 150 mensen afgekomen. Naast de kranslegging zijn er twee minuten stilte, wordt er gezongen en zijn er speeches. Tijdens die toespraken wordt vaak gerefereerd aan de afwezigheid van Halsema.

Palmyra Westerling vertelt in haar toespraak dat de afgelopen week haar niet in de koude kleren is gaan zitten. “Wij vinden inclusief zijn en vrijheid van meningsuiting heel belangrijk, maar dat geldt blijkbaar alleen binnen de kaders van een bepaalde visie. Door toedoen van de mainstreammedia is er een continue, eenzijdige belichting van de Indische kwestie. Het wordt met de geest en tijd van nu veroordeeld.”

Na haar speech ontmoet Westerling Christina van der Hemel, een weduwe die zegt door haar vader gered te zijn. Van der Hemel bedankt Westerling voor de inzet van haar vader. “Zonder hem was ik er niet geweest,” zegt ze, gevolgd door applaus.

Jongeren

Veel van de aanwezigen zijn lid van Indisch Platform 2.0. Zo ook Nathalie Brus (50), die samen met haar zoon Metin Karagus (16) – een van de weinige jongeren – aanwezig is. “Er is veel oud zeer,” zegt Brus. “We willen dat herinneren en strijden nu het nog kan. Mijn opa en oma hebben destijds geen salaris gehad. De overheid wil dat onder tafel vegen.” Karagus: “Geen van mijn vrienden weten hiervan, ze vinden het niet interessant genoeg.”

Bezoeker Bart Matitawher (62) zegt zich pas sinds een paar jaar te interesseren in zijn eigen geschiedenis. “Ik vind het zonde, maar het is niet anders,” zegt hij. “Ik heb er op school nooit over geleerd en onze ouders praatten er niet over, dat was de mentaliteit.”

Tweestrijd

De commotie rond de toespraak van Westerlings dochter vindt Matitawher onterecht. “Tijdens oorlogstijd zijn er altijd excessen, bovendien deed hij het in opdracht van de Nederlandse regering. Deze discussies zorgen voor een tweestrijd in de gemeenschap en in families. Zo zou mijn eigen zus hier vandaag optreden, maar haar groep heeft zich teruggetrokken.”

Volgens historicus Victor Laurentius, die ook spreekt tijdens de herdenking, wordt Westerling tot een soort kop-van-jut gemaakt. De overheid moet verantwoordelijkheid nemen door te benoemen dat de Knil-commandant zijn taken uitvoerde namens de Nederlandse regering, vindt hij. “Als er een herdenking inclusief is, dan is het deze.”

Ook Patricia Smith (66) ziet dat er op sociale media en in families wordt gediscussieerd over de kwestie. “Ik vind de keuze om deze vrouw te laten spreken heel goed, iedereen heeft een stem. Onze ouders spraken nooit over de oorlog, ik leer nu nog steeds van anderen.”

Dinsdagavond vindt in Den Haag de nationale herdenking plaats. Woensdag wordt op het Olympiaplein in Amsterdam de Dekoloniale Indonesië-Nederland Herdenking georganiseerd.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.