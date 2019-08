Indiase strijdsters bij Sloterdijk van motoren beroofd

Beeld ROMAIN LAFABREGUE/AFP

De twee motoren waarop de Indiase Biking Queens door meer dan 25 landen toeren voor de goede zaak, bleken zondagmorgen gestolen, voor het Ibis Hotel City West op de Transformatorweg.

Het werd de trein naar Parijs, van waar de koninginnen van de weg op een gehuurde motor hun missie tegen de onderdrukking van de vrouw zullen vervolgen.

Indiase media stonden de laatste dagen vol van de diefstal, compleet met de trieste foto van de bikers in de wachtruimte van politiebureau August Allebéplein – door de activistische motorrijdsters met hun onheilstijding op Facebook gepost.

Sarika Mehta

Het zijn dan ook niet de minsten onder de Biking Queens die hier zijn bestolen. Deze delegatie bestaat uit vier vrouwen – van wie steeds twee op de motor rijden en twee in een volgauto. Onder hen is Sarika Mehta, de grote leider van de op hoogtijdagen forse feministenbeweging. (Op een foto op Facebook kijken dertig in paars geklede vrouwen vanaf hun motoren trots in de camera. Dat is nog steeds maar een fractie van het enorme peloton dat de beweging ook wel op de been weet te brengen, of op de motor zo u wilt.)

Mehta, moeder van twee, is naast activist ook klinisch psychologe aan de Indiase top en een bedreven bergbeklimmer bovendien.

Op Facebook vragen de bestolen vrouwen hulp van de Indiase gemeenschap in Amsterdam en aan de Indiase ambassade. Maar ze stellen ook, strijdbaar: ‘We don’t grow when things are easy, we grow when we face challenges.’