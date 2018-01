Indiase rechter zegt dat Insiya terug moet

De rechter was natuurlijk boos dat hij was voorgelogen en nam toen deze beslissing

De Indiase rechter besloot afgelopen zomer dat Hemani het kind bij zich mocht houden en voor haar mocht zorgen.



Rashid kwam daarachter en nam een Indiase advocaat in de arm. "Mijn advocaat spande toen een rechtszaak tegen hem aan omdat ik toen geen verweer heb kunnen voeren. Bovendien had ik het voogdijschap gekregen van de Nederlandse rechter."



Strafbaar

De rechtbank in Den Haag oordeelde eind december vorig jaar al dat Insiya onmiddellijk terug moest naar Nederland. De vader twitterde daarop dat hij zich niets van die uitspraak aan trok. Hij beweerde dat Rashid juist hun kind uit India had ontvoerd.



"Mijn Indiase advocaat vertelde de familierechtbank dat ik met het voogdijschap was ­belast. Ook legde ze uit dat mijn ex de zaak verkeerd had voorgelicht. De rechter was natuurlijk boos dat hij was voorgelogen en nam toen deze beslissing."



Rashid leest voor uit het vonnis: 'The father is directed to return the minor child to the mother.'



Rashid, die dinsdag haar verjaardag viert, is niet bang dat haar ex-man zich niet aan deze uitspraak houdt. "Hij moet Insiya aan mij geven, anders is hij strafbaar. Ik ben niet bang dat hij met haar naar een ander land gaat. Dat had hij dan al gedaan."



Peter Plasman, de advocaat van Rashid in de langslepende Nederlandse rechtszaak tegen de verdachten van de ontvoering, heeft ook 'goede hoop' dat Insiya nu naar Nederland komt.



'Keihard voorgelogen'

"De vader waande zich veilig. Hij stelde zich op het standpunt: Ik ben de man. Hij liet in zijn rechtszaak in India ook weg dat het meisje met geweld in Nederland is ontvoerd. Hij heeft de boel keihard voorgelogen," aldus Plasman.



Hij noemt de uitspraak een 'geweldige ontwikkeling'. "Het was een hopeloze zaak. Het hielp zelfs niet toen premier Rutte zich ermee bemoeide. De situatie is nu totaal omgekeerd. Nu zit er grote politieke druk op de zaak. Het wordt moeilijk voor de Indiase autoriteiten om het tegen te houden."