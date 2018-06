Indiaas marineschip legt aan in Amsterdam

Het schip vertrok in april uit de haven van Kochi, India voor een reis van zeven maanden. Daarbij worden meer dan 15.000 zeemijlen (ruim 27.000 kilometer) afgelegd en doet het schip 15 havens in 13 landen aan. Tijdens de reis van de Tarangini krijgen meer dan 150 jonge Indiase cadetten hun zeiltraining. Aan boord is een vaste crew van 49 man.



De Tarangini was ook bij de meest recente editie van Sail, in 2015, te bewonderen in de stad. Het schip blijft nu tot 7 juli aan de Sumatrakade liggen. Na het bezoek aan Amsterdam doet de Tarangini mee aan The Tall Ships Races, die op 29 juli van start gaat in Stavanger in Noorwegen en op 3 augustus in Harlingen eindigt.



Ook de Clipper Stad Amsterdam is op dit moment weer even in Amsterdam. Twee maanden geleden voer het schip nog door het Panamakanaal, vanochtend legde de driemaster aan bij de Kop van Java. Lang blijft de Stad Amsterdam niet in de stad, vanmiddag vertrekt het schip via IJmuiden naar Scheveningen. Ook de Stad Amsterdam doet mee aan The Tall Ships Races.