Inclusiviteit, duurzaamheid en body positivity: dit kun je verwachten van de Amsterdam Fashion Week

Publiek tijdens de modeshow van het Belgische modehuis Natan tijdens de Amsterdam Fashion Week. Beeld MISCHA SCHOEMAKER / ANP

Hoe is de Amsterdam Fashion Week ontstaan?

Voor de eerste editie moeten we ver terug in de archieven. In 1947 werd, op initiatief van de Nederlandse Damesconfectie Industrie, de eerste modeweek georganiseerd. Beroemde designers en spectaculaire modeshows waren toen nog niet aan de orde, het evenement was vooral gericht op het promoten van de Nederlandse confectieindustrie en trok voornamelijk buitenlandse inkopers.

Vanaf die eerste editie vond de Amsterdam Fashion Week twee keer per jaar plaats, in mei en in november. De insteek had effect: mede dankzij deze modeweken verviervoudigde de Nederlandse kledingexport in drie jaar tijd, zo blijkt uit gegevens van het stadsarchief Amsterdam. Toch kwam er aan die weelde in de jaren zestig een eind. De Nederlandse kledingindustrie raakte in het slop, de Fashion Week werd stopgezet.

De vorm die wij nu kennen, een jaarlijks evenement met designershows, prominente bezoekers uit de modewereld en persaandacht, ontstond pas in 2004. Vanaf dat moment verschoof de focus van confectiekleding naar de promotie van Nederlandse modeontwerpers.

“De show werd tot 2018 eens per jaar op het Westergasterrein gehouden,” vertelt modejournalist Esther Muller. Toen dat concept werd losgelaten, verspreidden de evenementen zich over de hele stad. Muller: “Toen zag je dat er meer commerciële partijen betrokken waren bij de shows. Soms wist ik niet zo goed of ik naar mode of commercie keek.” Die balans heeft het evenement de afgelopen jaren hervonden, vindt Muller. “Nu zie je alles voorbijkomen: kunst, draagbare mode, high end. Die mix kan ontzettend spannend zijn.”

Merkt Amsterdam iets van de Fashion Week?

Het korte antwoord luidt: eigenlijk niet. Muller: “Verreweg de meeste evenementen zijn niet open voor publiek. Als je er niet van op de hoogte bent, kan het zomaar aan je voorbij trekken.” Ook winkels zullen volgens haar niet echt een effect merken van de modeweek. “Er zijn wel designers die na afloop van hun show of zelfs vanaf de catwalk stukken verkopen, maar dat druppelt vaak niet echt door naar reguliere kledingwinkels.”

Gaan we de trens van de catwalk komend najaar dan terugzien in de straten van Amsterdam?

Ook dat valt te betwijfelen, aldus Muller. “Mode is ontzettend veranderd. Vroeger werden trends op de catwalk bepaald, en pakweg een jaar later hingen die in de rekken. Zo werkt het niet meer. Onder andere door sociale media kunnen trends nu altijd en overal ontstaan.”

Wie wel de vruchten plukken van de Amsterdam Fashion Week, zijn de lokale, nog niet gevestigde ontwerpers. Zij kunnen zich met een show profileren, wat hen een ingang bij een warenhuis of een eigen collectie kan opleveren. “Nog onontdekte ontwerpers hebben er denk ik vooral baat bij dat zij zich tijdens de Fashion Week gezamenlijk kunnen presenteren, ze kunnen de krachten bundelen.”

Wat is er wel toegankelijk voor ‘gewone’ Amsterdammers?

Voor het derde jaar op rij organiseert de Amsterdam Fashion Week een zogeheten Hub, een pop-uplocatie waar opkomende Nederlandse en Belgische modemerken hun nieuwste producten showen. De Hub huist dit jaar in evenementenlocatie Fosbury & Sons aan de Prinsengracht.

Modeliefhebbers kunnen daar ook iedere ochtend een lezing bijwonen van prominenten uit de modeindustrie. Dit jaar staan onderwerpen als kunstmatige intelligentie, duurzaamheid en moderne mannenmode op het programma. Om deze lezingen bij te kunnen wonen, moet je je wel van tevoren even aanmelden. Ook kunnen bezoekers bij meerdere merken gerecycelde of vintage kleding kopen en draaien er iedere dag wisselende dj’s.

Waarin onderscheidt de Amsterdamse Fashion Week zich van andere modeweken?

Waar het tijdens de Fashion Week in Amsterdam voornamelijk om draait, zo stelt creatief directeur Danie Bles, is het programmeren van nieuw talent. In tegenstelling tot andere grote Fashion Weeks in Parijs, Milaan of New York, focust de Amsterdamse modeweek op een nieuwe generatie. “Je ziet dat veel ontwerpers bezig zijn met inclusiviteit, duurzaamheid, body positivity. Dat zijn voor hen geen tijdelijke thema’s, dat zit als voldongen feit verweven in hun werk. Dit is het nieuwe normaal in mode.”

Ook Muller ziet dat maatschappelijke thema’s de boventoon voeren in Amsterdam. “Omdat er doorgaans minder grote, gevestigde merken zijn opgenomen in het programma, zijn de shows minder gedreven door commercie. Er is meer ruimte voor creatieve initiatieven. Zo zijn er ontzettend veel merken die kleding up- of recyclen. Maar daarnaast heb je dan ook weer een show van Ronald van der Kemp, echt een gevestigde naam. Eigenlijk voelt de Fashion Week voor mij heel erg zoals de stad voelt: een plek waar alles kan en waar de ruimte is om je te ontwikkelen.”

Toch wordt Amsterdam Fashion Week gezien als minder prestigieus dan die in Parijs, Milaan of Kopenhagen. Dat is enigszins terecht, vindt Muller. “Amsterdam staat gewoon niet zo op de kaart, terwijl dat met focus op opkomende ontwerpers en duurzaamheid wel degelijk kan. Kijk bijvoorbeeld naar Kopenhagen. De Fashion Week daar heeft zich de afgelopen vijf jaar echt geprofileerd als toonaangevende duurzame modeweek.” Toch benadrukt Bles dat het niet de wens van de organisatie is om ‘net zo te worden als de andere modeweken’. “Parijs en Milaan zijn echt instituten. In Amsterdam is de opzet totaal anders, wij willen een springplank voor nieuw talent zijn.”

