Inchecken ov kan vanaf nu ook met betaalpas

Dit was al mogelijk bij veel vervoerders en vanaf nu ook bij het GVB. Tegen het eind van het jaar is heel Nederland overgestapt op het nieuwe systeem, ovpay. Dit moet het makkelijker maken om met het openbaar vervoer te reizen. Je hoeft namelijk geen aparte ov-chipkaart bij je te hebben of saldo te laden.

Het werkt simpel: je checkt in door de contactloze betaalpas, telefoon of smartwatch tegen het apparaat aan te houden. De ritprijs wordt ’s nachts van de bankrekening afgeschreven met de omschrijving NLOV. Voorwaarde is dat met dezelfde pas wordt in- en uitgecheckt. De ov-chipkaart blijft voorlopig ook geldig.

Net als met een ov-chipkaart kunnen reizigers met ovpay ook door de poortjes en weer naar buiten zonder dat er een bedrag wordt afgeschreven.

Een kleine kanttekening: vooralsnog kan met ovpay alleen het volle tarief worden afgerekend. Abonnementhouders of reizigers met een kortingscode moeten hun ov-chipkaart dus nog even bij de hand houden.

