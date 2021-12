Inbrekers vernielen muziekstudio in Noord: ‘Het lijkt wel een haatactie’

Beeld screenshot AT5

“De sloten zijn opengebroken, opnameapparatuur en microfoons zijn meegenomen,” vertelt eigenaar Marvin Comijs. “Alles is gewoon kapotgemaakt, van de koelkast tot de ruiten. Alles is natgespoten met een brandblusser. Het lijkt wel een haatactie. Ik snap niet wie zoiets doet.” Hij schat dat de schade in de duizenden euro’s loopt.

De 32-jarige eigenaar opende anderhalf jaar geleden zijn eerste muziekstudio Von Braun op de Spijkerkade in Noord om opkomend talent uit de buurt de ruimte te geven. “Het is echt iets wat ik uit liefde doe,” vertelt Comijs. Hij richt zich vooral op Nederlandstalige hiphop. Bekende namen als Yung Internet, Gotu Jim, Ray Fuego en Baby Boys komen bij hem langs om muziek op te nemen, maar ook ‘jongens uit de buurt’.

Ravage

Op beelden die Comijs deelde op Instagram is een ravage te zien: planten zijn uit hun potten gerukt en apparatuur en meubels liggen kriskras op de grond.

In de kleine ruimte hingen werken van bevriende kunstenaars, die speciaal voor de studio zijn gemaakt. “Daar heb ik ook een deel van moeten weggooien. In een muurschildering zit nu een gat. Daar zit gewoon geen prijskaartje aan.”

De studio in betere tijden. De plaat van Yung Internet is ook verdwenen na de inbraak. Beeld Marvin Comijs

Comijs is inmiddels een geldinzamelingsactie gestart via zijn Instagramkanaal. Hij heeft nog kans gezien om aangifte te doen, maar is dit wel van plan. “De buren hebben misschien camerabeelden, die kan ik zelf niet opvragen, maar de politie wel.”