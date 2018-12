Inbrekers betrapt door in vrije tijd van rechercheur

Het criminele duo was dinsdagavond bezig bij een deur van een woning aan de Nessermolen in Amstelveen. De rechercheur liep daar in haar vrije uren langs met haar partner en merkte de twee op vanwege hun verdachte activiteiten.



De rechercheur besloot haar collega's van de meldkamer in te schakelen. Op datzelfde ogenblik liep haar partner op de inbrekers af. De twee zetten het buitloos op een lopen.



Dat gebeurde waarschijnlijk zonder heel veel overleg. Of het zijn misschien niet de beste vrienden. Een van de inbrekers reed namelijk weg in een auto, terwijl de ander was aangewezen op zijn benen. Hij rende het donker in.



De auto kon niet veel later worden gestopt door politiemensen. De bestuurder en verdachte van de inbraak werd aangehouden. Het bleek een 21-jarige Amsterdammer. De andere verdachte kon niet worden gevonden.