Inbreker verschijnt drie keer op camerabeelden vóór daadwerkelijke inbraak

Bij de inbraak maakte hij een iPad, laptop en meerdere horloges buit. De politie toont beelden van de inbraak in opsporingsprogramma Bureau 020.

Op de beelden van zondag 15 september verschijnt de verdachte om 1.15 uur voor het eerst kort in beeld. Hij lijkt de omgeving te verkennen. Een minuut later is de inbreker er opnieuw, ditmaal gaat hij ook daadwerkelijk naar binnen.

De man schopt het echter niet tot in de woning: hij gaat de centrale toegangsdeur door, maar komt weer naar buiten. Even later gaat hij opnieuw naar binnen en breekt hij daadwerkelijk in. De verdachte verlaat het pand vervolgens voor het laatst, mét de gestolen spullen.

De politie is dringend op zoek naar de inbreker, een man van ongeveer dertig jaar met een normaal postuur. Hij heeft kort, opgeschoren haar.