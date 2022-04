Inbreker maakt bij chocoladewinkel Jordino één paashaas buit

Op het houten schot dat de etalage van Jordino tijdelijk afdekt, fleurt een geschilderde paashaas de boel toch nog op. Beeld Het Parool

De paashaas, veertig centimeter groot en gemaakt van 100 procent chocolade was een blikvanger in de etalage van de ijs- en chocoladezaak.

De man die de haas vermoedelijk heeft gestolen en verorberd is zondagavond opgepakt door de politie. Dat gebeurde toen hij het raam van Coffeeshop Relax, om de hoek, toetakelde met een steen. Volgens Jordi Klebach, eigenaar van Jordino, is de vandaal een bekende van de politie en heeft hij toegegeven dat hij ook verantwoordelijk is voor de paashaasroof. “Hij schijnt een groot chocoladeliefhebber te zijn,” aldus de ondernemer.

Noodgedwongen bleef de winkel donderdag dicht. “Dat etalageraam is heel groot, dus de glassplinters vonden we tot in de ijsbakken terug. We hebben die dag de hele tent van voor tot achter schoon gemaakt. Alle chocola uit de etalage hebben we weggegooid.”

Steunbetuiging

Inmiddels draait Jordino weer op volle toeren, met een soort paashaas in de etalage. Straatgenoot Marianne van Hooff van galerie De Hooffzaak en vaste klant bij Jordino, schilderde zondagochtend een grote paashaas op het houten schot dat de wind buiten houdt totdat de glaszetter het raam komt vervangen.

“Dat heeft ze gedaan als steunbetuiging,” zegt Klebach, die er maar wat blij mee is. “Anders denken mensen dat we aan het verbouwen zijn. Nu is het hartstikke leuk opgefleurd."

De inbraak net voor de drukke paasdagen kwam voor de ondernemer op een slecht moment. “Maar goed, er zijn ergere dingen in de wereld,” stelt Klebach. “De rommel is opgeruimd en we gaan gewoon weer verder.” En de dief? “Hij heeft in ieder geval goede smaak. Maar ik heb liever dat hij de volgende keer langskomt als we wél open zijn.”