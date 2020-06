Inbreker kiest vaak voor schuren en garages, ook in Amsterdam

Beeld Hollandse Hoogte/ANP XTRA

Inbrekers slaan graag toe wanneer mensen van huis zijn. Een avond op stap of een weekje op vakantie? Laat dan een lamp aan en leg kostbare spullen uit het zicht. Maar de afgelopen maanden was bijna iedereen thuis. Geen aangelaten licht dus, maar thuisgebleven bewoners. Het bleek veel inbrekers af te schrikken: het aantal woninginbraken liep fors terug. Waar in december vorig jaar 4713 inbraken werden gemeld bij de politie, waren dat er in mei 2020 ‘slechts’ 1344.

Inbrekers zochten hun heil elders, bij schuren en garages. Normaal gesproken wordt er veel vaker ingebroken in woningen, maar nu was dat aantal vrijwel gelijk aan het aantal inbraken in garages en schuren. Zo werd er in mei 1311 keer ingebroken in een garage of schuur, tegen 1344 keer in een woning. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd er 5500 keer ingebroken in gebouwen die los staan van een woonhuis, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder.

Amsterdam

Ook in Amsterdam nam het aantal inbraken in een schuur, garage of opslagbox flink toe. In de eerste vijf maanden van 2020 registreerde de politie 433 van dat soort inbraken, tegen 331 over de eerste vijf maanden van 2019.

Overigens is niet alleen het aantal woninginbraken gedaald sinds de corona-uitbraak. Ook andere criminaliteitscijfers dalen sinds maart flink. Zakkenrollers en fietsendieven slaan bijvoorbeeld minder toe. Daartegenover staat wel een toename van het aantal gevallen van fraude. Ook worden meer mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit.