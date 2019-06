Inbreker aangehouden na monsterachtervolging

- Beeld Politie

Hij negeerde een stopteken van agenten en reed met meerdere politieauto’s achter zich aan via de A1, A27 én A2 naar Amsterdam.

De inbreker probeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag met een lange vlucht van Amersfoort naar Amsterdam uit alle macht uit de handen van de politie te blijven.

De man was in Amersfoort op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in de nieuwbouwwijk Vathorst. Hij zag echter toch kan om er vandoor te gaan in een zwarte personenauto. De inbreker negeerde daarbij een stopteken van de agenten en presteerde het vervolgens om via de A1, A27 én A2 naar de hoofdstad te rijden. Diverse politieauto’s zaten achter de inbreker aan.

De verdachte kon uiteindelijk na een lange achtervolging in Amsterdam worden klemgereden. “Daar sloot het ‘net’ en kon het geboefte worden aangehouden,” meldt de Amersfoortse politie. De auto van de inbreker werd daar weg getakeld door de politie.