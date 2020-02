Inbraak met explosief bij horlogewinkel aan het Singel

Beeld ANP

Bij de politie kwamen rond 04.15 uur meerdere meldingen van omwonenden binnen die een harde knal hadden gehoord. De verdachten zijn er na de inbraak vandoor gegaan op een scooter. Of zij buit hebben gemaakt is vooralsnog niet bekend.

Het pand is sindsdien afgezet voor onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst heeft ter plekke onderzoek gedaan om te controleren of er mogelijk een tweede explosief was aangebracht. Dat was niet het geval.

Rode duivelsoortjes

In een Burgernetoproep wordt gevraagd uit te kijken naar twee mannen die op een zwarte motorscooter met drie wielen reden. Beiden zijn rond de 1.85 meter lang, hebben kort zwart haar en een tenger postuur. Ook droegen ze beiden een zwarte spijkerbroek, zwarte sneakers en een zwarte nylon jas. Een opvallend signalement is: op hun zwarte helmen zaten rode duivelsoortjes.

De politie heeft een zoekactie gedaan, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Getuigen die de inbraak hebben gezien worden gevraagd zich te melden.