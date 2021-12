Inbraak in huis van PSV’er Eran Zahavi, die zelf afwezig is

Eran Zahavi eerder dit jaar bij zijn huis toen zijn gezin overvallen werd. Beeld ANP

Twee personen drongen zondag een woning aan de Arenborg in de Amsterdamse wijk Buitenveldert binnen. De politie doet wegens privacyredenen geen uitspraken bij wie dit is, maar een woordvoerster bevestigt dat in het huis eerder een overval is gepleegd. In mei dit jaar werd in die straat het huis van Zahavi overvallen.

De politie vraagt uit te kijken naar twee personen. Een iemand met een grijs trainingspak en zwarte capuchon, de ander met een donkere broek en lichte jas. Ze hebben twee trolleys bij zich, aldus het bericht op Burgernet. Onduidelijk is nog of iemand thuis was ten tijde van de inbraak, er is niemand gewond geraakt.

Bij de overval in mei werden Zahavi’s vrouw en vier jonge kinderen thuis op gewelddadige wijze door twee mensen overvallen. Ze kregen tape over hun mond en de vrouw werd met een vuurwapen bedreigd. “Toen ik de deur open deed, duwde de eerste dader mij meteen naar binnen, tegen de muur aan. Achter hem kwam een andere jongen met een vuurwapen,” verklaarde de moeder eerder tegenover de politie.

Tijdens de overval ging de tweede overvaller de trap op, op zoek naar waardevolle sieraden. “Omdat mijn kinderen boven waren riep ik naar hem: Please, my kids are upstairs. Dont hurt my kids.” De overvallers sloegen de moeder en knipten wat van haar haar af.

Postbezorger

De overvallers wisten de vorige keer naar binnen te komen doordat een van hen zich voordeed als postbezorger. Zahavi was op dat moment onderweg naar een uitwedstrijd tegen het Tilburgse Willem II. De twee overvallers gingen er toen met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor.

Zahavi’s club PSV speelde een uitwedstrijd bij NEC in Nijmegen. De spits ontbrak omdat hij geblesseerd is.