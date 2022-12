Inbraak bij café Kinkerstraat, daders zonder buit ontkomen

Beeld Joris van Gennip

Lewis (27) is samen met zijn broer Moris van Breda eigenaar van het café. “Zondagmorgen kregen wij allemaal berichten in onze inbox dat er vannacht was ingebroken.” Op camerabeelden zag hij dat om 4.30 uur twee jongens op een scooter aankwamen en in het café inbraken.

“Ze gooiden een putdeksel door de ruit, waarna de ene naar binnen ging en de ander op de uitkijk stond. Gelukkig ging ons alarm af, dus ze vertrokken binnen een halve minuut.” Lewis van Breda zegt dat er geen buit is meegenomen, maar dat er wel veel schade is.

De politie is ‘s nachts ter plekke geweest en heeft geen verdachten aangehouden.