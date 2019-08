In Zuidoost neergeschoten J. Curiel overleden

De politie op bij de flat Hogevecht in Zuidoost. Beeld ANP

De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Curiel werd ter plaatse gereanimeerd en is vervolgens met zeer zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij al snel overleed. De politie is naarstig op zoek naar getuigen.

Curiel werd enkele jaren geleden vervolgd voor onder meer een woninginbraak en een gewelddadige straatroof.

Zeker tweehonderd inwoners van Zuidoost hielden vrijdag onder het motto ‘Stop the Violence’ nog een protestmars tegen het (vuurwapen)geweld, vanwege de niet aflatende reeks schietpartijen en steekpartijen in het stadsdeel.

De directe aanleiding was de liquidatie van de beruchte crimineel Inchomar Balentien (33) op zaterdagnacht 21 juli bij metrostation Kraaiennest. Hij was al vaker doelwit geweest van moordaanslagen, waaronder een liquidatiepoging waarbij in augustus 2013 met een automatisch wapen twee salvo’s op hem waren afgeschoten.

Tot nu toe vielen dit jaar in Amsterdam twaalf doden door geweld.