In Zuidoost leren ze dat skateboarden óók voor meisjes is

Als iemand ergens moeite mee heeft, schiet de rest te hulp. Beeld Jakob Van Vliet

Het Nelson Mandelapark in Zuidoost staat maandag vol met acht- tot veertienjarigen uit de buurt. Roze, paarse en blauwe helmpjes flitsen over het skatepark. De kinderen krijgen skatelessen van vrijwilligers vanuit initiatief Women Skate the World.

Als onderdeel van MidzomerMokum worden de lessen gefinancierd door de gemeente. Zoals de naam al zegt is de organisatie erop gebrand skateboarden populairder te maken onder vrouwen en meisjes. Daarom zijn sommige projecten alleen voor meisjes, maar hier zijn jongens ook welkom.

Vrouwelijke instructeurs

Het valt op: een vrij evenwichtige mix van jongens en meisjes sjeest rond door het park. “Dat zie je niet vaak in een skatepark, het is nog steeds voornamelijk een mannenwereld,” zegt Nanja van Rijsse (24), mede-oprichter van Women Skate the World. “Maar zo leren de jongens dat het helemaal niet gek is om met een meisje te skaten, en de meisjes leren dat skateboarden óók wat voor hen kan zijn.” De lessen worden enkel begeleid door vrouwelijke instructeurs.

Reden te meer voor de tienjarige Joya om zich in te schrijven voor het programma. “Het leukste aan de lessen vind ik dat er alleen meisjes lesgeven.” En het werkt: in het begin zaten er slechts twee meiden in de groep, maar die vonden het zo leuk dat ze vriendinnetjes hebben meegenomen.

De kinderen leren hier zelf het voortouw te nemen. Tijdens een bezoek van ambtenaren deden de kinderen hun beklag over het gebrek aan skateparken in Zuidoost. Nou, zeiden de ambtenaren, laat maar zien dan. De kinderen mogen nu zelf parken ontwerpen, de gemeente wil daar vervolgens serieus naar kijken.

Hoe zo’n ideaal skatepark eruitziet? Joya: “Dat heeft een bump, een halfpipe, een rail... Eigenlijk alles!”

Vluchtelingenkampen

Women Skate the World is een maatschappelijke organisatie, opgericht in 2018, in Asira, Palestina. Het begon met vrijwillige skateboardlessen voor kansarme kinderen. Er volgden projecten in vluchtelingenkampen in Athene, in Iraaks Koerdistan en uiteindelijk ook in Amsterdam.

In Palestina bleek al dat skateboarden bij uitstek dé sport voor empowerment is: het draait om vallen en opstaan, om angsten overwinnen. “Dat heeft een iets andere betekenis voor vluchtelingenkinderen of kinderen in Palestina en Irak, maar uiteindelijk is het relevant voor iedereen.”

“Vallen en opstaan!” schalt dan ook veelvuldig door het skatepark als skatertjes onderuitgaan. En als er één iets niet durft, komen er meteen andere skaters toegesneld om te helpen.

Gelijke kansen

Zuidoost is een bewust gekozen locatie. “We waren op zoek naar een wijk waar de sociaal-economische omstandigheden wat lager liggen, om kansenongelijkheid te verminderen. Deelname is volledig gratis, dus het is echt voor de kinderen wiens ouders sport niet kunnen betalen.”

Een centrale vraag tijdens de lessen is: wat maakt een goede leider? Is die luid en bazig, of luistert die naar anderen? De kinderen moeten naast elkaar gaan staan. Naar voren stappen betekent: eens met een eigenschap. Naar achteren: oneens. De antwoorden mogen ze in de praktijk meteen toepassen: tijdens het skateboarden wordt er telkens een andere leider aangewezen. “Zo leren ze dat ze het állemaal in zich hebben om een goede leider te zijn.”

Als één van de wat oudere jongens bovenaan de halfpipe staat te twijfelen en eigenlijk niet durft, schiet de dertienjarige Axel hem te hulp. “Kom, we gaan samen.” Zelf heeft Axel overigens geen hulp nodig bij het skateboarden: hij doet de ene na de andere truc en zoeft op zijn gemak heen en weer door de halfpipe. “Maar ik vind het heel leuk dat ik de rest wel kan helpen,” zegt hij terwijl hij zijn ‘heel flip’ oefent.