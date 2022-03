In Weesp worden de werelden van de bananenbar en de groenteboer één

Cees Pfeiffer, voorzitter van de Historische Kring Weesp, leidt een groep leden van Ons Amsterdam rond. Beeld Dingena Mol

Voorzitter Cees Pfeiffer van de Historische Kring Weesp heeft een hart en een hoofd, en beide onderdelen kijken verschillend naar de fusie met Amsterdam. “Ik vind het nog steeds jammer dat we onze zelfstandigheid moeten opgeven,” laat Pfeiffer zijn hart spreken.

“Tegelijkertijd weet ik dat we niet anders kunnen. We zijn maar een kleine stad met een klein bestuursapparaat. Als je ziet hoeveel grote ontwikkelingen er momenteel in de metropoolregio spelen... We gaan in dat opzicht mee met de tijd.”

Middernacht

Het zijn de laatste dagen van Weesp als zelfstandige gemeente. Woensdag komen de burgemeesters van beide steden samen om om middernacht de stadssleutels van Weesp over te dragen aan Amsterdam.

Eerder op de dag komt de gemeenteraad voor de laatste keer bijeen om stil te staan bij het historische moment van de fusie. Pfeiffer: “Nou, fusie. Als een stad met 20.000 inwoners opgaat in een stad met 900.000 inwoners is fusie wel een heel vriendelijk woord. Weesp gaat gewoon op in Amsterdam.”

Voor het eerst subsidie

Die bestuurlijke versmelting werpt zijn schaduw vooruit. De belastingaanslagen komen tegenwoordig uit Amsterdam, net als de parkeerbonnen. Het Museum Weesp is inmiddels onderdeel van het Amsterdams Stadsarchief en de bibliotheek aan de Oudegracht is ondergebracht bij de OBA.

De historische kring is uitgenodigd voor een gesprek met Museum om de Hoek, het samenwerkingsverband van buurtmusea. “Wij doen alles met vrijwilligers,” zegt Pfeiffer. “Het lijkt erop alsof we straks voor het eerst in aanmerking komen voor subsidie.”

Dat zijn de voordelen van een vriendschappelijke overname door de grote stad. Er is veel geld, kennis en deskundigheid. “In Weesp hadden we één ambtenaar voor monumentenzorg. In Amsterdam is dat een heel ander verhaal, daar zit verschrikkelijk veel knowhow. Ik was onlangs bij een bijeenkomst over de slechte bomen in de Hoofdstraat. In Weesp was het: rooien en herplanten. Nu was de Amsterdamse boomconsulent van de partij en die bleek er enorm veel verstand van te hebben. Dat kan alleen maar goed zijn voor onze stad.”

Eigen identiteit

Een van de grote zorgen in Weesp is de bescherming van de eigen identiteit. Het zijn geen twee werelden, maar er zijn wel verschillen tussen beide steden. Kort samengevat: Amsterdam heeft een bananenbar, Weesp een groenteboer.

Pfeiffer verwacht dat het wel losloopt. “We zijn geen plattelandsgemeente die wordt opgeslokt. Weesp heeft een rijke historie en een sterke identiteit. Het kan in ons voordeel werken dat we op flinke afstand liggen van de Stopera.” Lachend: “En er ligt ook nog een kanaal tussen als een extra verdedigingslinie.”

Het is verder vooral aan de Weespers zelf om de identiteit te bewaken en te bewaren. Vorige week is huis aan huis een gratis magazine verspreid met de kernwaarden die in de aanloop naar de fusie door de Weesper gemeenteraad zijn vastgesteld en door het Amsterdamse bestuur zijn overgenomen.

Dreigend gevaar

“Het is aan ons om erop toe te zijn dat die belofte wordt waargemaakt,” zegt Pfeiffer. “Als de kernwaarden in gevaar dreigen te komen, is het aan ons om aan de bel te trekken. Aan de nieuwe bestuurscommissie, maar ook aan alle burgers die zich bij Weesp betrokken voelen.”

Als de burgemeesters elkaar woensdagavond om middernacht in armen vallen, zal de voorzitter van de historische kring daar geen getuige van zijn. Hij is deze week met vakantie in Cannes, bijna net zo mooi als Weesp, en verwacht daar rond dat tijdstip op een bedje te liggen met een glas whisky in de hand.

Het is prima, zegt hij. “We hadden dit al lang geleden zo afgesproken. Ik lees het verslag wel terug in de krant. Wat ik wel bijzonder vind: ik ben van huis vertrokken als Weesper en keer terug als Amsterdammer. Dat is voor mij ook een nieuwe ervaring.”