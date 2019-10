In Weesp wil alleen Sinterklaascomité Zwarte Pieten

Op Het Grote Plein in Weesp kwam vorig jaar tijdens de intocht een handjevol demonstranten bijeen. Beeld Dingena Mol

De gemeente wil graag ‘met de tijd meegaan’ en het uiterlijk van de Zwarte Piet aanpassen naar roetveegpieten. Op advies van de gemeenteraad zijn daarom diverse Weesper organisaties met elkaar in gesprek gegaan, zoals de ouderraden van Weesper basisscholen, ondernemers, horeca-uitbaters, de Stichting Sinterklaasintocht Weesp, de Pietengroep en natuurlijk Sinterklaas zelf.

Uit de gesprekken concludeert de gemeente dat er genoeg draagvlak is voor roetveegpieten. Alleen het comité dat de intocht organiseert, de Stichting Sinterklaasintocht Weesp, staat niet te popelen om veranderingen.

Traditie

“Wij willen geen roetveeg,” zegt André Groenendaal, de voorzitter van de stichting. “Daarom nemen we in beraad of we de intocht volgend jaar nog wel willen organiseren. Dat maken we na de komende intocht bekend. We gaan kijken hoe alles verloopt, hoe er dit jaar wordt gereageerd op de Zwarte Pieten.”

“Wij houden de traditie in ere, we willen dat de intocht zo blijft als ie is,” zegt de 56-jarige Groenendaal die al sinds zijn 16de Zwarte Piet is in Weesp. “Zwarte Piet is helemaal geen racistisch figuur. De burgemeester (Bas Jan van Bochove, red.) mag zich volgens het recht ook helemaal niet bemoeien met de intocht. Daar gaan wij over als organisatie.”

“Er heerst echt veel waardering voor de stichting,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “Ze hebben jarenlang een prachtig feest neergezet. Maar ze laten nu na met de tijd mee te gaan. Het is na alle gesprekken onze nadrukkelijke wens om roetveegpieten door te voeren. Het liefst samen met het comité, maar als dat niet kan, dan willen we dat doen met een nieuwe groep vrijwilligers.”

Schmink

Mirjam Nijsen, lid van een van de ouderraden, is blij met de gesprekken die zijn gevoerd. “Maar het is natuurlijk wel jammer dat er dit jaar nog niet veel verandert. Je ziet de roetveegpieten nu ook landelijk, in het Sinterklaasjournaal, en op alle scholen in Weesp hebben we ze al jaren. We zijn echt bezig met verandering.”

Ze had eigenlijk verwacht dat de Pieten in Weesp op zijn minst voor de helft zouden transformeren in roetveegpieten. “Daar had ik wel op ingezet, ja. Gewoon iets minder schmink,” lacht ze. “Dan ben je sneller klaar en nog goedkoper uit ook. Wat willen we nog meer?”

Weer serieus: “Ik hoop gewoon dat het een mooie intocht wordt, met goed weer. Het gaat om de kinderen.”

De Weesper intocht vindt plaats op zaterdag 16 november. De boot wordt om 12.00 uur verwacht in De Kom.