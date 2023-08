In Tuindorp Oostzaan zijn de meningen over terras bij vegan restaurant Cometa verdeeld: ‘We zitten niet te wachten op een hippe stek’

De mogelijke komst van een terras bij restaurant Cometa aan de Kometensingel in Noord verdeelt Tuindorp Oostzaan. Sommige buurtbewoners hebben behoefte aan reuring, andere, voornamelijk oudere inwoners zitten niet te wachten op een ‘hippe stek’. ‘Wij drinken een bakkie bij elkáár.’

Een snackbar, een Chinees afhaalrestaurant, een pizzeria. Leunend tegen de deurpost van zijn jarendertigwoning aan de Kometensingel in Tuindorp Oostzaan somt bewoner Jeffrey (53) de horecavoorzieningen in zijn buurt op. “Die zitten er al tig duizend jaar,” zegt hij. “Ze horen bij ons dorp. Om dan ineens zóiets” – hij wijst naar restaurant Cometa aan de overkant van de straat – “ertussen te zetten, dat past gewoon niet.”

Café-restaurant/winkel Cometa huist sinds 2021 in de oude Sacramentskerk aan de Kometensingel. Binnen is alles gemaakt van tweedehands materialen – zoals een bar van oude kerkbanken en een vloer uit een strandtent – en het staat vol met vintage meubels die bezoekers kunnen kopen. Op het menu staan plantaardige gerechten als knolselderijshoarma en oesterzwamcoquilles en er worden kunstexposities, voorstellingen en filmavonden georganiseerd.

“Er komt een bepaald publiek op af,” zegt Jeffrey. Schertsend: “Mensen die zich een koffie van vier euro kunnen permitteren.” Hij vreest voor ‘wat het dorp te wachten staat’. “Mensen van buitenaf blijven tot diep in de nacht hangen. Terwijl het hier altijd rustig is geweest. Je geeft ze één vinger en ze pakken ons het dorp af.”

Jeffrey is een van de Tuindorpers die in de clinch liggen met de eigenaren van Cometa. De groep vindt dat het restaurant overlast veroorzaakt in ‘hun dorp’ waar amper horeca zit. Ze beklagen zich over het lawaai en rumoer van de gasten, de harde muziek en de fietsen die tussen de auto’s worden geparkeerd. Dat Cometa voornemens is een terras op het plein voor de kerk te plaatsen, is de druppel. Een petitie tegen de mogelijke terrasvergunning werd, volgens de initiatiefnemers, ‘een paar tientallen keren’ door bewoners van de Kometensingel ondertekend.

‘Niet mijn soort mensen’

Niet alle Tuindorpers zijn het daarmee eens. Een buurtbewoner vertelt dat ze ‘helemaal geen last heeft’ en noemt de klagende groep ‘een stelletje zeurpieten’. Een andere buurvrouw, ze woont al meer dan twintig jaar in de straat: “Ik vind het onbeschoft. Iedereen moet geld verdienen. Die mensen werken er hard voor. Als ze brood over hebben, geven ze het altijd aan ons.” Haar man knikt instemmend. “Als het een minder hip café was geweest, hadden ze niet geklaagd.” Dan, harder: “Echt waar, een beetje leven hier is juist leuk.”

Tuindorp Oostzaan is, net als de rest van Noord, sterk onderhevig aan verandering. Het stadsdeel groeit het hardst van Amsterdam en dat is – naast de stijging van huizenprijzen en de verschraling van publieke voorzieningen – te merken aan de komst van nieuwe horecazaken. Zaken die volgens sommigen hard nodig zijn om de leefbaarheid van het dorp te vergroten, maar volgens andere, voornamelijk oude Noorderlingen in prijs en aanbod zijn afgestemd op de behoeften van de nieuwkomers.

Klachten en discussie over de toekomst van Noord zijn om die reden niets nieuws. Een paar jaar geleden werd actiegroep Verdedig Noord opgezet, in de Van Der Pekbuurt werd twee maanden geleden nog geprotesteerd ‘tegen de verkrotting’.

Openbare kerk

De Sacramentskerk aan de Kometensingel is illustratief voor die botsing. De kerk werd jarenlang met de sloop bedreigd, maar na protest en inzet van buurtbewoners verwierf de kerk in 2015 de status van gemeentelijk monument. Lange tijd werden er danslessen en andere buurtactiviteiten georganiseerd.

In 2020 werd de kerk aangekocht door Joyce van Overbeek, die van het pand een zogeheten ‘social hub’ maakte voor duurzame ondernemingen, waaronder Cometa. “De kerk was altijd een soort openbare plek,” zegt Sam Tamis – chefkok en mede-eigenaar van Cometa. “De buurt heeft zich hard gemaakt voor het behoud. Ik denk dat sommige bewoners het zien als iets dat hen toebehoort.” Dat de kerk nu in particuliere handen is, zorgt volgens Tamis voor onvrede. “Voor sommigen voelt het misschien alsof wij hier komen gentrificeren. Terwijl het onze insteek is om een huiskamer te creëren in de buurt, júíst voor de buurtbewoners met kleine huisjes en tuinen.”

Veranderend Noord

Tuindorp Oostzaan werd ooit gebouwd voor de armste gezinnen uit Amsterdam. Volgens Rob Bosman, een van de initiatiefnemers van de petitie tegen het terras, zorgt de gedeelde geschiedenis en het karakter van het dorp ervoor dat nieuwe horeca als Cometa ‘argwanend' wordt ontvangen. “Voor de mensen uit de stad lijkt het hier een soort ingeslapen dorp. De gemeente denkt: daar is reuring in de tent nodig. Maar wij drinken een bakkie bij elkáár, we zitten helemaal niet te wachten op een hippe stek.”

Op sociale media schreven verschillende buurtbewoners van Tuindorp Oostzaan vorige maand geen interesse te hebben om met Cometa in gesprek te gaan of de door het restaurant georganiseerde buurtborrels bij te wonen. De 18-jarige Brett, geboren in het dorp, zegt ‘best een kroegje’ te willen in de buurt, zegt hij. “Maar dit zijn gewoon niet mijn soort mensen.”

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid zegt dat de kwestie ‘om meer gaat dan alleen de vraag of een vergunning kan of niet’. Hij hoopt dat op een gesprek tussen bewoners en Cometa. “Hier botsen wensen van verschillende bewoners over wat Tuindorp Oostzaan is of zou kunnen zijn,” zegt hij. “En dan gaat het ook over de mate van overlast die bewoners voor lief willen nemen in een groeiend en veranderend Noord.”

