In totaal 13 actievoerders opgepakt bij Amsterdamse stadhuis

Een groep van ongeveer dertig klimaatactivisten werd rond 21.00 uur opgeroepen om te vertrekken. Dertien gaven geen gehoor aan die oproep en zijn daarop aangehouden, aldus een politiewoordvoerder. Hoeveel er vrijdag nog vastzitten kon ze niet zeggen. De politie moest zeker vijf demonstranten losmaken die zich hadden vastgeketend aan fietsen in de hal.

De actiegroep wil dat het kolentransport via de Amsterdamse haven, waarvan de gemeente volledig aandeelhouder is, per direct stopt. Eerder op donderdag verstoorden de activisten een commissievergadering in het stadhuis. Burgemeester Femke Halsema ging later op de dag in gesprek met de demonstranten, net als wethouder Hester van Buren (lucht- en zeehaven). De wethouder zei het ermee eens te zijn ‘dat we zo snel mogelijk van kolentransporten af moeten’. “Dat is de inzet van ons en van het havenbedrijf.”

Extinction Rebellion voert al langer actie om het kolentransport te stoppen. Vorig jaar juli blokkeerde de groep het spoor naar een kolenoverslag in de Amsterdamse haven. Ook andere klimaatactiegroepen voerden al eens actie in het havengebied. Zo plaatste Code Rood in 2017 een zogenoemd klimaatkamp in het Westelijk Havengebied. Vorige maand nog blokkeerden actievoerders van Kappen met Kolen en Christian Climate Action (CCA) een kolentransport in de haven.

Beeld ANP

