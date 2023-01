In steden met verbod klonk toch vuurwerkgeknal

Vuurwerk wordt afgestoken in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

In Amsterdam was helemaal niets te merken van een afsteekverbod. Boven de hele stad was de lucht fel verlicht van het vele siervuurwerk dat werd afgestoken. Veel mensen gingen de straat op om vrienden, buren en bekenden een gelukkig nieuwjaar te wensen. Al sinds het einde van de middag was massaal het geluid van knalvuurwerk te horen.

Rond middernacht stond de Dam vol met mensen die er aftelden tot 2023. Hoewel er af en toe vuurwerk werd afgestoken bleef het daar relatief rustig. Enkele tientallen aanhoudingen zijn in de stad verricht wegens het afsteken van zwaar vuurwerk en het gooien ervan naar politiemensen en omstanders.

In Rotterdam was het beeld niet anders. Ook daar werd de hele oudejaarsdag en -nacht vuurwerk afgestoken. De politie heeft in Rotterdam en omstreken in de eerste uren na middernacht 35 mensen aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij verschillende vergrijpen. Volgens een woordvoerder hadden de agenten het druk, maar bleef de algemene situatie beheersbaar met de tientallen incidenten.

Op meerdere plaatsen in Den Haag en omgeving hebben politie en mobiele eenheid (ME) moeten ingrijpen om de orde te bewaren. Een onbekend aantal mensen is aangehouden, meldt de politie.

110 miljoen aan vuurwerk

Vuurwerkliefhebbers kochten dit jaar voor 110 miljoen euro vuurwerk. Een record, aldus de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Volgens de belangenclub komt een deel van de gestegen omzet door de hogere prijzen. “De rest komt echt doordat er enorm veel meer is verkocht. Het enthousiasme voor vuurwerk is dit jaar heel groot.”

De vuurwerkbranche denkt dat vuurwerkliefhebbers dit jaar zo enthousiast zijn omdat ze na twee jaarwisselingen in coronatijd met een landelijk verbod weer vuurwerk mochten kopen. In twaalf gemeenten geldt met oud en nieuw een verbod. Er mag wel vuurwerk verkocht worden. Volgens de woordvoerder van BPN gebeurde dat volop. “Er werd er in die gemeenten niet minder verkocht dan in gemeenten zonder afsteekverbod.”

Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Soest, Nijmegen, Apeldoorn en Haarlem zijn zeven van de gemeenten met een vuurwerkverbod. Om middernacht stonden er in Amsterdam, Rotterdam en Schiedam wel professionele vuurwerkshows gepland, maar die zijn afgelast wegens de harde wind. Andere gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod geldt zijn Bloemendaal, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar en Utrechtse Heuvelrug.