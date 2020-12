In slaapzakken protesteren voor dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen liggen voor de Stopera om hun eis kracht bij te zetten voor een betere opvang. Beeld Het Parool

De demonstratie is een initiatief van Amsterdam Bij1 en verschillende politieke en welzijnsorganisaties, zoals We Are Here en de Amsterdamse tak van Extinction Rebellion. Vanaf woensdag gaan in Amsterdam verschillende locaties voor noodopvang voor daklozen in Amsterdam weer open vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De demonstranten willen dat de gemeente permanente opvang voor Amsterdamse dak- en thuislozen regelt – ook na de lockdown.

“Het is noodzakelijk dat Amsterdammers laten horen dat ze het niet accepteren dat mensen noodgedwongen op straat leven,” zegt Jazie Veldhuyzen, fractievoorzitter van Amsterdam Bij1, op een podium. “Dat we niet accepteren dat mensen in de bosjes moeten wonen.” In Amsterdam wonen naar schatting ruim honderd mensen op straat.

Lege hotels

“Er staan duizenden hotelkamers leeg in Amsterdam,” zegt de volgende spreker, activist Frank van der Linde. “Daar moeten daklozen in. Ik roep het stadsbestuur op dat nu te regelen.” Het publiek begint te joelen en roept: “Niemand op straat!”

Liska (25) heeft een bord in haar handen met de tekst: ‘Would you like to sleep on the streets?’ Ze hoopt dat de demonstratie burgemeester Femke Halsema en het stadsbestuur aan het denken zet. “Het recht op opvang is een mensenrecht. Er worden zoveel panden gebouwd in de vrije sector, maar geen betaalbare panden. Dat is onmenselijk.”