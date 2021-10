In ruil voor een stuk zwerfafval naar de film in Het Ketelhuis

Bioscoopbezoekers die willen leren over duurzaamheid mogen hun filmkaartje betalen met een stuk zwerfafval. Beeld Rink Hof

De filmreeks Films for a Sustainable Mindset is een initiatief van de Gemeente Amsterdam en buurtbewoner Peter Siegel, die de films zelf inleidt. Siegel begon twintig jaar geleden met het opruimen van zijn straat. Inmiddels raapt hij plastic in het hele Westerpark. “Ik wil de wereld een beetje beter maken,” zegt Siegel, “dus ook mijn eigen buurt.”

Ook in zijn werk probeert Siegel voor hervorming te zorgen. Hij is docent levensbeschouwing aan het Alkwin Kollege in Uithoorn. Zijn leerlingen uit de brugklas, 2 VWO en 3 Havo leert hij veel over de plasticsoep.

De films die hij heeft uitgekozen geven allemaal een beetje hoop, vertelt de docent. “Vaak word je moedeloos van films over het milieu,” zegt hij, “maar deze voorstellingen geven je juist handvatten om je eigen leven wat beter te maken.”

Tips en twijfels

Zo tipt Wasted! The Story of Food Waste hoe je oud brood lekker kan maken -- de truc is een beetje olie en knoflook -- en vertelt Green Tales of the City hoe je ervoor zorgt dat je eigen stad wat groener en duurzamer wordt.

De grappigste vertoning is volgens Siegel My Biggest Little Farm, te zien op 10 januari. De documentaire gaat over een man en een vrouw die naar het platteland verhuizen omdat hun hond -- die nogal jong is -- niet tegen de drukte van de stad kan. “Dat is de eerste stap naar duurzaamheid, meedenken met degene met wie je samenleeft.” Het stel probeert alles op de boerderij zo duurzaam mogelijk te doen. Dat brengt ze steeds weer voor een nieuw probleem. Als ze bijvoorbeeld last krijgen van een slakkenplaag mogen ze natuurlijk geen insectengif gebruiken, dus nemen ze eenden, die de slakken opeten. Maar hoe zorg je eigenlijk voor eenden?

Bioscoopbezoekers die willen leren over milieuvriendelijke oplossingen mogen hun filmkaartje betalen met een stuk zwerfafval. Dat zorgt voor bewustwording, zegt Siegel. “Je moet vuilnis oppakken van de straat, meenemen en inleveren. Zo zie je beter wat er allemaal op de weg ligt én maak je de wereld ook een klein stukje beter.” Wat hij doet met de ingeleverde bierdopjes, colaflesjes en verpakkingen? Die gooit hij gewoon in de prullenbak.