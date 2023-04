In pesto, risotto of bier: krijgt de gevreesde woekerplant Japanse duizendknoop een tweede kans?

Sinds enkele jaren zet Amsterdam vol in op de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Tijdens een festival dat vrijdagavond van start gaat wordt opgeroepen met andere ogen te kijken naar de gevreesde woekerplant. Kan de vijand een vriend worden?

De liefde van de mens gaat door de maag, en dat geldt wellicht ook voor de mens met een hartgrondige hekel aan de Japanse duizendknoop. Met jam, taart, limonade en bier wordt het misschien zelfs mogelijk om te gaan houden van de gevreesde woekerplant die zich een weg baant door het sterkste metselwerk. “Duizendknoop-chutney met gerookte groenten op een bedje van feta en pistachenoten,” geeft Pauline Wiersema als tip voor de lezers die de plant in de keuken een tweede kans willen geven. “Lekker fris en zurig, een beetje zoals rabarber smaakt.”

Wiersema is kunstenaar en socioloog, en haar specialisme is het ombuigen van geharnaste opvattingen en heersende meningen. Eerder lanceerde ze een campagne die de stadsduif moest afhelpen van het negatieve imago van vliegende rat. De komende week gaat ze met professionele koks gerechten maken van de Japanse duizendknoop, onderdeel van een festival van Mediamatic dat drie weken duurt en helemaal gewijd is aan de invasieve exoot. Wiersema: “Ik hoop dat het mensen helpt om met andere ogen naar de plant te kijken.”

Het plan voor het festival komt uit de koker van Willem Velthoven. “Mijn belangstelling was een paar jaar geleden gewekt, toen de bezorgdheid over de opmars van de Japanse duizendknoop voor het eerst manifest werd,” vertelt de oprichter van Mediamatic. “Amsterdam trok miljoenen euro’s uit voor de bestrijding. Dat ging er meteen met grof geweld aan toe: uitgraven, doodvriezen, kapot stomen, verzuipen. Ik vond het jammer dat er werd gekozen voor zulke lelijke oplossingen. Het was allemaal erg technocratisch en weinig creatief. Er is gekozen voor de harde aanpak.”

Panfluit

De creatieve mogelijkheden om de Japanse duizendknoop een halt toe te roepen, staan de komende drie weken centraal op het festival. Er wordt afgetrapt met een tweedaags symposium. Daarna komt de Rotterdamse kunstenaar Yoshinari Nishiki langs met zijn energiedrank, ontwerper Virgile Durando die gedroogde bladeren van de plant verwerkt in mozaïeken, Lucie Havel die een workshop geeft over het verven van textiel met kleurstoffen uit de wortel en Marc Lemonnier die bezoekers leert hoe ze van de plant een panfluit kunnen maken en er liedjes op kunnen spelen.

Nu zal niet iedere Amsterdammer op de panfluit willen spelen, maar als ingrediënt voor allerlei gerechten kan de Japanse duizendknoop wel een breed publiek aanspreken. “De mogelijkheden zijn legio,” vertelt Velthoven. “Van pesto en risotto tot bier en limonade. We zitten nog in de laboratoriumfase: er wordt nog heel veel uitgeprobeerd. Maar als we wat verder zijn, is het heel goed voorstelbaar dat mensen Japanse duizendknoop in de tuin of op het balkon houden om de jonge scheuten te verwerken in het avondeten.”

Het festival moet ook inzicht geven in de redenen achter de opmars van de duizendknoop. “Het is een echte pionier,” vertelt Velthoven. “Waar het ecosysteem wordt verstoord, pakt hij zijn kans. Dat zijn spoordijken, wegbermen en andere plekken waar graafmachines aan het werk zijn geweest. De aanwezigheid van de duizendknoop staat ook symbool voor hoe de mens met de natuur omgaat. Als we de zaken slimmer aanpakken en met meer respect voor de natuur, hoeft niemand bang te zijn voor deze plant.”

De vrees voor de duizendknoop is vooral een financiële: de plant groeit als kool en baant zich schijnbaar moeiteloos een weg door beton, kademuren en straten. Uit Engeland komen verhalen dat banken weigeren nog een hypotheek te verstrekken voor huizen waar duizendknoop in de tuin is gesignaleerd. Het is vooral bangmakerij, stelt Velthoven. “Als je googelt op de Japanse duizendknoop kom je de wildste verhalen tegen. Het is voor een groot deel aantoonbare onzin, maar het draagt bij aan een sfeertje waarbij draconische maatregelen noodzakelijk lijken.”

Groeispurt na snoeien

Dat de duizendknoop zijn kop in de hele stad opsteekt, is duidelijk te zien op de verspreidingskaart die op de website van de gemeente wordt bijgehouden. Van Holysloot tot de Lutkemeerpolder: de stadsplattegrond is bezaaid met gekleurde blaadjes die aangeven dat de plant daar is gemeld of geschouwd. “We zijn vier jaar geleden begonnen met de 182 plekken die we toen in beeld hadden,” vertelt Jaike Bijleveld die namens de gemeente de bestrijding coördineert. “Dat zijn er nu meer dan 1200. Het goede nieuws is dat er minder nieuwe plekken bijkomen.”

De duizendknoop heeft een paar bijzondere eigenschappen die de bestrijding moeilijk maken. Als hij wordt gemaaid of gesnoeid, zet hij meteen een groeispurt in. Uit elk stukje stengel of wortel kan bovendien weer een nieuwe plant ontstaan. De afgelopen jaren lanceerde de gemeente een voorlichtingscampagne om burgers te helpen de plant te herkennen, en hen op het hart te drukken de bladeren, stengels en wortels niet als compost te gebruiken of in de gft-bak te gooien. Als restafval wordt de taaie rakker verbrand en is het ook echt met hem gedaan.

Onderdeel van de bestrijding was een aantal experimenten, onder meer met de Japanse bladvlo, een natuurlijke vijand van de duizendknoop die werd uitgezet op de Zuidas. “We hebben geleerd dat bestrijding maatwerk is,” zegt Bijleveld. “De meeste methoden zijn kostbaar. We bepalen nu per plek wat we ermee doen. Als het kan, nemen we de duizendknoop mee met het groot onderhoud. Voor de urgente plekken hebben we onze werkbrigade. Onze inspanningen zijn er nu op gericht om de verspreiding van de plant te beheersen. Helemaal weg krijgen, dat gaat niet meer lukken.”

Wildplukken

De Japanse duizendknoop is here to stay, en dat biedt ruimte voor andere toepassingen. Bijleveld is aanwezig bij het symposium en nieuwsgierig naar de alternatieve manieren van gebruik die daar voorbij gaan komen. Over de culinaire optie is ze niet op voorhand enthousiast. “Vanuit de gemeente stimuleren we het wildplukken niet. Het klinkt heel sympathiek, maar het is belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En ook wáár ze plukken: er zijn in de stad nog veel plekken met verontreiniging in de bodem. Daar wil je echt geen voedsel verzamelen.”

Velthoven is blij met de medewerking van de gemeente aan het festival. “Een paar jaar terug was dit onmogelijk geweest. Er is sprake van een voorzichtige toenadering over en weer.” De organisator zegt te snappen dat de metamorfose van vijand naar vriend tijd nodig heeft. “Dit wordt het eerste van drie festivals over de Japanse duizendknoop. Er zijn nog veel meer interessante gasten te vinden. Met name in het buitenland, want daar wordt toch anders gekeken naar de natuur. Daar zeggen ze: de buitenlandse tulp is jullie nationaal symbool geworden, waarom kan dat niet met de Japanse duizendknoop?”

Voor het programma: mediamatic.net.