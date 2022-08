In Peel Plaza op het Weesperplein staat de tijd even stil

Peel Plaza is een nieuw kunstwerk op het Weesperplein. Mensen kunnen er relaxen en gebruikmaken van picknicktafels. Beeld Dingena Mol

Waar het Weesperplein doorgaans vooral is gevuld met auto's, fietsers en reizigers die de metrohalte induiken, is er nu ook een plek voor mensen die juist niet onderweg zijn. Voor Capital C staat een sculptuur met grote houten krullen: een openbaar terras waar voorbijgangers kunnen lunchen aan een van de tafeltjes of zichzelf in een van de krullen kunnen draperen om een boek te lezen.

Digitale technieken

“Door digitale technieken kunnen we sinds veertig jaar zo manipulatief met tijd omgaan, dat ik dat naar een andere structuur wilde vertalen,” vertelt Lester. De sculptuur op het Weesperplein is niet de eerste keer dat hij met het thema tijd aan de slag gaat. Er is eerder al een werk van hem uit Amsterdamse bodem opgekruld: Bos Peel staat sinds 2020 in het Amsterdamse Bos en Tussentijd staat al sinds 2010 in het Funenpark.

Peel Plaza is een houten sculptuur die een terras vormt met zes tafels en bankjes. Om de tafels heen staat een vijftal houten krullen. Lester: “Dit werk is een soort boeket van bewegingen.”

Het thema van de stilstaande tijd houdt de kunstenaar al sinds de jaren 80 bezig, toen nog door middel van elektronische muziek. “Op jonge leeftijd ervaarde ik al dat je bij het sampelen van muziek een stukje tijd kunt vastpakken, knippen en herhalen.”

Stadspodia

Het werk op het Weesperplein vormt zo een contrast met alle bewegingen die de drukke Weesperstraat vullen, maar is tegelijkertijd een uitnodiging tot activiteit. Het kunstwerk verwelkomt mensen om met hun aanwezigheid de sculptuur tot leven te wekken. “Ik maak eigenlijk stadspodia waarin mensen acteur, figurant of regisseur kunnen zijn.”

Om ervoor te zorgen dat de krullen op het Weesperplein ook in het donker goed te zien zijn, worden de contouren verlicht. “Dan dwingt het werk de ruimtelijke aanwezigheid ook af in het donker, zoals reflecterende banden van fietsers dat doen.”

Zo blijkt Peel Plaza toch veel aspecten van beweging te hebben. Lester: “Het is een soort verstilde tijd waar de bezoeker in z’n eigen tijd omheen kan lopen. Dat geeft een heel gek gevoel, alsof je op een planeet bent waar andere wetten gelden.”