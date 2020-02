In Parijs komen ze om in de bedwantsen. Wanneer is Amsterdam de klos?

In Parijs zorgt het beestje voor veel problemen. Beeld Getty Images

Het kleine roodbruine beestje lijkt op het eerste gezicht onschuldig, maar in Parijs zien ze hem het liefst nooit meer terug: de bedwants. Om de verspreiding te stoppen lanceerde de overheid donderdag een campagne.

Inwoners van de Franse hoofdstad kunnen op deze website tips vinden om bedwantsen te voorkomen. Ook is er een noodtelefoonnummer geopend. Slachtoffers van het beestje krijgen een expert aan de lijn die ze kan helpen met de bestrijding.

Bedwantsen houden zich graag schuil in donkere hoekjes en voeden zich het liefst met het bloed van mensen. Ze kunnen flinke jeuk veroorzaken, wat na een paar dagen zelfs gepaard kan gaan met zwellingen.

De Franse overheid wijt de opmars van de bedwants aan het stijgende aantal internationale reizen en het feit dat het dier resistent lijkt te zijn geworden tegen pesticiden. ‘We kunnen er allemaal door worden getroffen,’ staat op de website. Volgens The Guardian moesten bestrijdingsbedrijven in 2018 400.000 keer uitrukken in Parijs. Dit jaar is de verwachting dat dit aantal met een derde toeneemt.

Is Amsterdam de volgende?

Of we ook in Amsterdam een bedwantsprobleem hebben, is niet meteen duidelijk. Bedwantsgevallen worden namelijk niet geregistreerd. GGD Amsterdam kan geen goed beeld geven van de situatie in de stad. “Wij hebben slechts een adviserende rol richting de burger,” aldus een woordvoerder. Mensen kunnen langskomen bij het adviespunt of ze kunnen een foto sturen. Het beestje is namelijk zo klein dat het niet altijd meteen duidelijk is of je niet gewoon een vlo of huisstofmijt voor je hebt.

Dat gebrek aan harde cijfers benadrukt ook Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). “We hebben wel de indruk dat het landelijke aantal stijgt, door de persoonlijke verhalen die we van mensen horen.”

Meerburg kan zich voorstellen dat de bedwants zich vooral in Amsterdam snel verspreidt, waar mensen van over de hele wereld samenkomen. “Hoe dichter we op elkaar kruipen, hoe sneller we er allemaal last van krijgen.”

Grote stijging

Ongediertebestrijdingsbedrijf Van der Velden, dat actief is in onder andere Amsterdam, Den Haag en Utrecht, merkt wel direct een grote stijging. Medewerker Priscilla Kimberly vindt de toename opvallend. “Drie jaar geleden kregen we maximaal twee telefoontjes per dag, nu zijn dat er zo dertig.”

“Ik denk dat het nog niet zo erg is als in Parijs,” zegt Kimberly. “Het probleem in Amsterdam is dat veel huizen nog van hout zijn. Daardoor verspreidt de bedwants zich sneller dan door bijvoorbeeld betonnen huizen.”

Betere monitoring

Het is belangrijk dat de schaamte over bedwantsen verdwijnt en dat al het aangetroffen ongedierte wordt gemeld, volgens plaagdierexpert Meerburg van KAD. Begrijpelijkerwijs komen hotels er niet graag voor uit dat ze weleens last hebben van bedwantsen. “Maar dat is gevaarlijk. Als ze niet meteen ingrijpen verspreidt het dier zich veel sneller,” aldus Meerburg.