In pak naar werk schaatsen: 'Had Katie Couric toch gelijk'

NBC-verslaggeefster Katie Couric werd overladen met hoon toen ze tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen beweerde dat Nederlanders zo goed zijn in schaatsen omdat het een belangrijk vervoermiddel is in Amsterdam.



"De stad telt veel grachten die in de winter dichtvriezen. Nederlanders schaatsen erop om van A naar B te komen, houden er wedstrijden en schaatsen voor hun plezier," zei Couric op televisie.



Op internet werd ze het mikpunt van spot, de Nederlandse ambassade in de VS zette haar terecht op Twitter en Couric bood haar excuses aan.



Toch gelijk

Maar wie het laatst lacht, lacht het best. Dit weekeinde deden veel buitenlandse media verslag van de schaatspret op de grachten. De beelden werden op sociale media vergezeld met de opmerking dat 'Katie Couric toch gelijk had'.



Op twee filmpjes, onafhankelijk van elkaar gemaakt, is te zien hoe een man in pak 'naar werk' schaatst. "Ja, wij schaatsen in Nederland als vervoermiddel," is de boodschap.



Een ander filmpje toont een postbezorger, een vrouw met boodschappentassen en zelfs een zebrapad op het ijs.



Want zo doen wij dat hier.



