In Osdorp-Midden ging maar 18 procent stemmen: ‘Politici maken hun beloftes toch nooit waar’

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was laag in Amsterdam. In Osdorp-Midden brachten de minste mensen hun stem uit: slechts 18 procent. ‘De maatschappij is verhard, en dat wordt in deze buurt extra gevoeld.’

Stemmen? Saïd (53) uit Osdorp had er geen zin in. Politici maken hun beloftes toch nooit waar, stelt hij, het is altijd hetzelfde liedje. “Tijdens de campagne roepen ze van alles, maar als ze hun plek hebben veroverd, hoor je er niets meer van.”

Saïd is niet de enige in zijn buurt die het vertrouwen in de politiek kwijt is. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in heel Amsterdam met een kleine 47 procent historisch laag, maar Osdorp-Midden spant met 18 procent de kroon.

Navraag in de buurt leert dat de verkiezingen er weinig tot niet leven. Wisley Tweeboomm (29) had wel willen stemmen maar had te veel aan zijn hoofd om zich erin te verdiepen. Leyla Bitlisi (48) was vergeten dat er verkiezingen waren en is op de valreep gaan stemmen toen iemand haar er toevallig op wees. Twee 19-jarige jongens hebben hun stem uitgebracht, maar één is vergeten op welke partij en de ander heeft blind de partijkeuze van zijn ouders gevolgd.

Andere zorgen

Ook in een aantal buurten in Nieuw-West, Zuidoost, en Noord ligt de opkomst steevast onder het stedelijk gemiddelde. De Stopera voelt ver weg, denkt Yassin Askkali, zeker voor de vele bewoners met een niet-westerse achtergrond. Hij zit in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West en vertegenwoordigt daar Osdorp namens Denk, de grootste partij in deze wijk. “Toen ik de straat opging om campagne te voeren, wisten een hoop mensen überhaupt niet dat er verkiezingen aan zaten te komen.”

Een hoop buurtbewoners hebben andere zorgen, denkt Askkali bovendien. “Bijvoorbeeld de dalende koopkracht. In plaats van met de verkiezingen, houden zij zich bezig met of ze straks nog wel genoeg geld hebben om rond te komen.” De politicus probeert hen duidelijk te maken dat het juist met het oog op zulke problemen belangrijk is te stemmen, maar kan dat niet alleen. “Er zijn campagnes, maar die kunnen nog veel beter in dit soort wijken.”

Wilders en Baudet

Hajar El Khattabi (42) vindt het jammer dat stemmen in haar buurt geen urgentie heeft. Ze staat in een speeltuin in Osdorp, haar dochter rent rond met een vriendinnetje. “De maatschappij is verhard, en dat wordt in deze buurt extra gevoeld. Hier woont een grote Marokkaanse gemeenschap. Zij horen dat er door politici als Geert Wilders en Thierry Baudet dingen over hen worden gezegd die echt niet door de beugel kunnen. Vervolgens komen ze daar gewoon mee weg. Hoe moet je dan nog vertrouwen in de politiek houden?”

Zelf stemt El Khattabi altijd; met een politiek betrokken vader is het haar met de paplepel ingegoten. Toch begrijpt ze het sentiment van haar niet-stemmende buurtgenoten. “Neem de toeslagenaffaire, waarbij er werd geselecteerd op achtergrond. Dat heeft er hier flink ingehakt.”

In 2021 was 66 procent van de ruim 15.000 inwoners van Osdorp-Midden van niet-westerse komaf. Minder dan een kwart is hoogopgeleid, over heel Amsterdam is dat bijna twee keer zoveel. Het gemiddelde bruto jaarinkomen is met 20.900 euro laag in vergelijking met de rest van de stad.

Vicieuze cirkel

Ook politicoloog Floris Vermeulen van de UvA koppelt de lage opkomst aan de hoge concentratie van deze kwetsbare groepen. “Zij hebben sneller het gevoel dat stemmen geen zin heeft, dat de politiek er niet voor hen is. Dat leidt tot een vicieuze cirkel, want als je niet stemt word je uiteindelijk niet vertegenwoordigd.”

De verkiezingsuitslag wordt zo steeds meer een uitslag voor bepaalde delen van de stad. “Een uitslag voor hoogopgeleiden met bepaalde interesses. De resultaten zijn in die zin vertekenend, terwijl er natuurlijk eerlijke verkiezingen zijn geweest. Dat bepaalde delen van de bevolking meer meedoen en actiever zijn, zegt iets over het functioneren van de democratie.”