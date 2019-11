In OK-kleding de straat op: personeel OLVG protesteert

De protestmars van het ziekenhuispersoneel in Oost. Beeld ANP

Ze demonstreren, net als de medewerkers van 82 andere ziekenhuizen in het land, voor een hoger loon en minder werkdruk. In veel ziekenhuizen wordt de hele dag een zondagsrooster gedraaid, maar bij het OLVG kozen ze voor een staking tussen 12.30 en 14.30 uur. Personeel van locatie Oost liep een rondje rond het Oosterpark en de medewerkers van locatie West vertrokken vanuit de Jan Tooropstraat.

‘Neerwaartse spiraal’

Een van de actievoerders die zich heeft aangesloten bij de protestmars in Oost is gespecialiseerd verpleegkundige Iris van der Mark. Volgens haar moet er snel wat gebeuren. “Straks willen steeds minder mensen in dit vak werken omdat ze ergens anders meer kunnen verdienen. Zo wordt het een neerwaartse spiraal.”

Ook sympathisanten lopen mee. Een van hen is Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. “Ik woon hier en als mijn kinderen kwalen hebben, gaan we altijd naar dit ziekenhuis. Ik vind het belangrijk om mee te lopen om mijn steun te betuigen en met de medewerkers te praten. Er lopen zoveel mensen van verschillende afdelingen mee. En zelfs de buschauffeurs toeteren hen toe op straat. Heel gaaf is dat.”

‘Voor onszelf opkomen’

Ook Loes van Wees, verpleegkundige van de afdeling chirurgie, maakt zich zorgen. Tegelijkertijd krijgt ze een gevoel van saamhorigheid. “Ik vind het zo mooi dat we steeds meer voor onszelf opkomen en we een steeds harder geluid laten horen. We krijgen vaak niet de waardering, zoals in andere landen. Veel patiënten van mij zeggen vaak: ‘Loes, ik begrijp nu pas - nu ik in het ziekenhuis lig - wat je bedoelt. Nu zie ik pas hoeveel verantwoordelijkheden jullie hebben.’” De werkdruk is hoog, maar het is ook een financieel probleem, zegt Van Wees. “Ik merk steeds vaker dat ik moeilijker rondkom aan het einde van de maand.”

Om deze protestmars mogelijk te maken, hebben teams van het OLVG de afgelopen weken 450 afspraken en 22 operaties verzet. Het BovenIJ draait de hele dag volgens een zondagsrooster. Bij het Amsterdam UMC en het VUMC werken ze met een andere cao. Daar wordt dus niet gestaakt.

De ziekenhuismedewerkers willen een structurele loonsverhoging en een extra beloning als ze op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Verder moet de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering worden geschrapt en willen ze volgens de FNV meer inspraak hebben in hun eigen werkrooster.