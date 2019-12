In Noord zijn ze het lood in leidingen zat en tappen ze water buiten

In Nieuwendam en Buiksloot zijn bewoners het lood in hun waterleidingen beu. “Het lijkt hier zo groen en gezond, maar mensen zijn nu onzeker.”

Met heftige woorden begint Fiona Klück woensdagochtend haar inspraakronde bij de vergadering van de raadscommissie Wonen en Bouwen. “Vandaag zou ik mijn eerste termijnecho hebben bij de verloskundige. Maar helaas: vorige week zondag, een miskraam. Toen ik dit vertelde aan een buurvrouw, bleek ook zij kort geleden een miskraam te hebben gehad.”

Wat de buurvrouwen uit Amsterdam-Noord gemeen hebben? Er zit lood in hun drinkwater. Van de zomer ontstond er onrust in Nieuwendam en Buiksloot in Noord, toen huiseigenaren ontdekten dat in hun drinkwater lood zat. Mogelijk gaat het om honderden getroffen huishoudens. Wettelijk is 10 microgram lood per liter drinkwater toegestaan, maar er zijn woningen waar tot wel 80 microgram per liter is gemeten. De GGD stelt dat lood het IQ van kinderen negatief kan beïnvloeden.

Het is veel Noorderlingen niet in de koude kleren gaan zitten. Zo stelt de 42-jarige onderzoeker Floor Hallema dat de buurt zich bedonderd voelt. “Dit is de mooiste buurt van Amsterdam. Het lijkt zo groen en gezond. Maar mensen zijn nu onzeker.” Hallema haalt daarom, net als vele andere buurtbewoners, nu haar drinkwater op het Wognumerplantsoen. Bij een kleine, onopvallende pomp, in de speeltuin van een basisschool.

Geen kraanwater drinken

Thuisbegeleider Elise Boiten (48), die even verderop woont in de Schouwstraat, ‘is niet zo ondersteboven als anderen’ van de loden leidingen. “In principe wonen we in een groen huis en zou het loodgehalte moeten meevallen.” Ze hebben twee weken geleden de leidingen laten testen, maar nog geen uitslag. “Wat het meest steekt, is dat iedereen het al wist.” Vier jaar geleden is zij hier met haar gezin komen wonen. “En dan denk je dat je je kind een gezonde start meegeeft.” Boiten maakt nog geen gebruik van de waterpomp. “Maar in de ochtend drink ik liever geen kraanwater, omdat het dan het meest schadelijk is.”

Boiten noemt de loden leidingen een publiek geheim. “Bij Waternet was het al lang bekend. En de oudere bewoners wisten het allemaal.” De 73-jarige Geertje Brijker: “Dit gebeurt vandaag allemaal niet voor het eerst. Het lood zit al heel lang in de grond.”

De bewoners voelen zich weinig gesteund vanuit wooncorporatie Ymere. Vaker wel dan niet, worden bewoners van het kastje naar de muur gestuurd. “Als je ernaar vraagt, zegt Ymere niet te weten hoe de leidingen lopen. Vervolgens word je naar Waternet verwezen, maar die verwijst je naar Liander, en die weer naar het kadaster,” stelt Hallema.

Ymere zegt ‘snoeihard hard te werken’ aan oplossingen. 6347 woningen worden nu onderzocht. Daarvan zijn 5004 woningen loodvrij. Van de rest is nog geen uitslag bekend. Van 71 woningen is al met zekerheid vastgesteld dat de leidingen lood bevatten. “Gezondheid vinden we het allerbelangrijkst,” stelt een woordvoerder van Ymere. “En water halen bij de pomp is natuurlijk niet meer van deze tijd.” Op dit moment brengt Ymere in kaart waar de leidingen lopen en hoe ze liggen. “Ik heb de indruk dat Ymere best weet hoe de leidingen lopen,” zegt Hallema. “Dat vind ik lastig.”

Fiona Klück eist van de wethouder dat voor 1 juni 2020 alle loden leidingen vervangen zijn. Boiten vindt dat een prima eis. “Er zijn mensen in de Wognumerstraat die een loodgehalte van 30 microgram per liter hebben in hun water. Ik weet dat zowel moeder als kind daar klachten van hebben.”

Of Ymere de eis van Klück denkt te kunnen halen? “Dat is helaas praktisch onmogelijk.” Het gaat namelijk om een ‘mega-operatie’. “We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken. We beseffen dat bewoners hadden gehoopt op een andere boodschap, maar we willen er ook helder over zijn.”