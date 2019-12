In Noord wordt volop vuurwerk aangeschaft: ‘Onzin dat er nog meer regels komen’

De regels worden ook in Amsterdam steeds strenger, maar de sensatie van het bewonderen en aanschaffen van vuurwerk blijft. Het ene pakket nog kleuriger en bombastischer dan het andere, ook bij Vuurwerktotaal aan de Waddenweg in Amsterdam-Noord.

Adam (10) is ook al bij der Lidl geweest om in te slaan, maar komt met de handen vol naar buiten.

Voor hoeveel geld hebben jullie aangeschaft?

“Voor 17 euro.”

Wat is de buit?

“Een 500-schots rol, van die Sick 6, die de lucht in schieten, en rotjes, Dragon Bombs.”

Knalvuurwerk of sier?

“Van allebei wat.”

Wat is de topper in de tas?

“Toch wel die rol van 500 klappers.”

Is er nog een pronkstuk dat je het liefst had willen hebben, maar waarvan je nog maar even moet dromen?

“Ja, er is een heel grote vuurpijl daar die ik niet kan betalen.”

Waar ga je het afsteken?

“Bij mijn tante in Zeeburg.”

Met een veiligheidsbril op?

“Ja hoor, ik heb er al heel veel.”

Wat vind je ervan dat de vuurwerkregels voor gewone mensen steeds strenger worden?

“Aan de ene kant wel goed, want het vuurwerk kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen, maar soms zou ik met andere kinderen al meer willen afsteken.”

Benjamin (13). Beeld Lin Woldendorp

Benjamin (13) heeft met zijn vader fors ingeslagen. Ze slepen flinke pakken langs de beveiliger.

Voor hoeveel geld hebben jullie aangeschaft?

“Voor 125 euro.”

Wat is de buit?

“Elf cakes (dozen waaruit verschillende stukken vuurwerk de lucht in schieten). The Big Five en Super Tolles 6.”

Knalvuurwerk of sier?

“Alleen maar siervuurwerk.”

Wat is de topper in de tas?

“De Super Tolles 6, die heb ik al eens gezien.”

Is er nog een pronkstuk dat je het liefst had willen hebben, maar waarvan je nog maar even moet dromen?

“Ja, de Thunder Box, maar die gaan we hopelijk nog ergens anders halen.”

Waar ga je het afsteken?

“In Badhoevedorp.”

Met een veiligheidsbril op?

“Zeker! Daar heb ik er wel tien van, geloof ik.”

Wat vind je ervan dat de vuurwerkregels voor gewone mensen steeds strenger worden?

“Eigenlijk niet zo goed. Als mensen voorzichtig zijn, gaat het wel goed.”

Fedy (9). Beeld Lin Woldendorp

Fedy (9) is bezig aan een fietstocht langs alle vuurwerkwinkels, met de ambitie overal wat te kopen.

Voor hoeveel geld hebben jullie aangeschaft?

“Voor 24 euro. Hier dan, maar we gaan nog verder.”

Wat is de buit?

“Een heleboel Spanish Bangers, kanonslagen, en zo’n ronde met 500 shots.”

Knalvuurwerk of sier?

“Allemaal knalvuurwerk.”

Wat is de topper in de tas?

“De mooiste is die ronde met 500 shots, denk ik!”

Is er nog een pronkstuk dat je het liefst had willen hebben, maar waarvan je nog maar even moet dromen?

“Ja, van die hoogvliegers waar allemaal blauwe dingen uit spuiten.”

Waar ga je het afsteken?

“Hier verderop bij de ijssalon en in Amstelveen.”

Met een veiligheidsbril op?

“Ja, hier is-ie.”

Wat vind je ervan dat de vuurwerkregels voor gewone mensen steeds strenger worden?

“Slecht! Ik wil categorie tien vuurwerk mogen afsteken!”

Lizzy (8) en Mika (11). Beeld Lin Woldendorp

Lizzy (8) en Mika (11) hebben geconcentreerd gewinkeld.

Voor hoeveel geld hebben jullie aangeschaft?

Mika: “Voor 30 euro.”

Wat is de buit?

Lizzy: “Vuurpijlen, vooral, en een Alpha-cake (waaruit verschillende stukken vuurwerk de lucht in schieten).”

Mika: “En voor haar nog Poppy’s, die knallen als je ze op de straat gooit.”

Knalvuurwerk of sier?

Mika: “Vooral siervuurwerk, dus.”

Wat is de topper in de tas?

Mika: “Ik denk die Alpha-cake.”

Is er nog een pronkstuk dat je het liefst had willen hebben, maar waarvan je nog maar even moet dromen?

“Nee, dit is wel mooi, vind ik.”

Waar ga je het afsteken?

Lizzy: “Hier, in Noord.”

Met een veiligheidsbril op?

Lizzy: “Ja, die hebben we al, thuis.”

Wat vind je ervan dat de vuurwerkregels voor gewone mensen steeds strenger worden?

Mika: “Ik vind het wel goed, want er gebeuren steeds meer ongelukken. We moeten verstandig zijn.”

Lizanna (14). Beeld Lin Woldendorp

Lizanna (14) is, in de woorden van haar moeder, de vuurwerkkoningin van Noord.

Voor hoeveel geld hebben jullie aangeschaft?

“Voor 67 euro, bijna 70.”

Wat is de buit?

“Een grote pot, Extreme Salute 2.0, en vuurpijlen vooral.”

Knalvuurwerk of sier?

“Siervuurwerk vooral, maar ook wat knallers.”

Wat is de topper in de tas?

“Die heel grote potten, die je ook aan elkaar kunt maken, zodat ze achter elkaar afgaan.”

Is er nog een pronkstuk dat je het liefst had willen hebben, maar waarvan je nog maar even moet dromen?

“Nee, niet echt.”

Waar ga je het afsteken?

“Hier in Noord.”

Met een veiligheidsbril op?

“Mwah…ja. Het moet maar.”

Wat vind je ervan dat de vuurwerkregels voor gewone mensen steeds strenger worden?

“Dat vind ik nergens op slaan. Vuurwerk is gevaarlijk, maar met die bril op is het best veilig. Onzin dat er dan nog meer regels komen. Bij dieren in de buurt is het natuurlijk niet slim vuurwerk af te steken...”