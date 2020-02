In Noord tappen ze weer water uit de dorpspomp

Een van de gootstenen die als waterpomp fungeren. Beeld Suzanne de Jager

In de Voornestraat in Tuindorp Buiksloot is de eerste gootsteen met openbare waterkraan opgehangen aan de gevel van een leegstaande huurwoning. Op de Waddendijk volgt donderdag een tweede watertappunt en volgende week zullen het er drie of vier zijn.

De kranen zijn rechtstreeks aangesloten op de hoofdleiding van Waternet. Hier is dus geen gevaar van looddeeltjes die in veel van de woningen in deze buurten het drinkwater vervuilen doordat de oude leidingen nog van lood zijn.

Met de kranen wil Ymere de bewoners van de buurten tegemoetkomen. Sinds oktober adviseert de woningcorporatie om in de supermarkt flessen water te kopen, zolang er geen zekerheid is dat het water uit de kraan thuis betrouwbaar is. Verschillende buurtbewoners vullen sindsdien jerrycans met water bij tappunten in de buurt, bijvoorbeeld op schoolpleinen en in het Noorderpark.

Tussenoplossing

Met meer watertappunten hoeven de bewoners minder ver te lopen, zo redeneert Ymere. De kranen worden de komende weken geëvalueerd, waarna eventueel het besluit valt om meer kranen te installeren in de buurten. Ymere gaat daar voorlopig wel van uit. De woningcorporatie noemt het uitdrukkelijk ‘een tussenoplossing’. “Het is niet dé oplossing. We willen het ongemak bij de bewoners deels wegnemen,” zegt een woordvoerder.

Omdat het in de tuindorpen van Noord gaat om loden toevoerleidingen die verstopt liggen onder woonblokken, denkt Ymere twee tot drie jaar nodig te hebben voordat het lood overal is weggehaald. Bij de bewoners van de tuindorpen is grote bezorgdheid ontstaan, temeer toen de Gezondheidsraad in het najaar nog eens onderstreepte dat lood in het drinkwater schadelijk is voor met name jonge kinderen.

Vanuit Noord sloegen de zorgen daarop over naar andere buurten in de stad. De Gezondheidsraad schat dat in heel Nederland nog 100.000 tot 200.000 woningen loden leidingen hebben. Het gaat daarbij om oudere woningen, want na 1960 werd het gebruik van lood in de waterleiding verboden.

Ouderwetse gootsteen

Ymere heeft dinsdagavond de gemeenteraad nog bezworen dat de loden leidingen zo snel mogelijk worden weggehaald. In veel buurten lukt dat binnen enkele maanden zodra de leidingen zijn gevonden, zei regiodirecteur Chris Pettersson. “Maar Noord is een ongekende situatie,” zegt een woordvoerder, doelend op de toevoerleidingen onder de woonblokken. “We doen het zo snel mogelijk.”

De tappunten komen voorlopig alleen op leegstaande woningen. Later zou het, met instemming van de huurders, ook op de gevels van bewoonde huizen kunnen. Gekozen is voor woningen die staan op de plek waar de hoofdleiding het woonblok binnenkomt, zodat het water uit de kraan niet wordt vervuild door de toevoerleiding. Ymere kijkt nog naar de manier waarop het tappunt eruitziet. Uiteindelijk denkt Ymere aan een roestvrijstalen waterbak in plaats van een ouderwetse gootsteen.